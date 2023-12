Kada je tim zadužen za potragu za nestalim putničkim zrakoplovom naišao na olupinu na dnu mora probudio se tračak nade kako je nestali MH370 konačno pronađen. No, podvodni stručnjaci zapravo su pronašli ostatke dva broda iz 19. stoljeća koja su misteriozno nestala na opasnoj brodskoj ruti u južnom Indijskom oceanu, piše The Sun.

Dvije olupine otkrivene su 1400 milja od obale Zapadne Australije tijekom koće 2015. godine, a stručnjaci u početku nisu mogli točno imenovati dva broda - suzivši izbor na samo nekoliko nestalih brodova prijavljenih u to vrijeme. Smatra se da je brodove natovarene ugljenom možda potopila smrtonosna eksplozija na brodu - nešto što se često događa kada se metan iz tereta nakupi ispod palube.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako teretni brodovi nisu bili ono čemu se nadao tim za potragu MH370, bilo je to veliko otkriće za povjesničare pomorstva. Malaysia Airlines izgubio je kontakt s kontrolom leta 8. ožujka 2014. u blizini otoka Phuket u tjesnacu Malacca. Let, koji je prevozio 239 putnika, nestao je samo 39 minuta nakon što je krenuo iz zračne luke Kuala Lumpur prema Pekingu.

Unatoč potrazi malezijskih, kineskih i australskih vlasti te privatne američke tvrtke Ocean Infinity, zrakoplov nikada nije pronađen, a njegovi posljednji trenuci do danas ostaju misterij. Još u svibnju 2015. tim stručnjaka, uključujući mornaričkog časnika Petera Warringa, pretraživao je područje južnog Indijskog oceana tražeći MH370 kada su došli do šokantnog otkrića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pronašli smo brod iz 1800-ih za koji smo šest sati mislili da je letjelica", izjavio je Warring.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Brod se nalazio na ključnoj pomorskoj ruti za jugoistočnu Aziju, Kinu, Japan, Australiju i Novi Zeland "Roaring Forties" - stazi s jakim zapadnim vjetrovima tijekom cijele godine na južnoj hemisferi. Stručnjaci vjeruju da je do eksplozije došlo dok je brod isplovljavao iz Europe prema luci jugoistočne Azije poput Singapura ili Hong Konga ili čak Australije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako istraživači nisu bili u mogućnosti utvrditi točan identitet broda, suzili su ga na dva vjerojatna plovila. Drvena barka Magdala od 395 tona izgubljena je 1882. dok je bila na putovanju od Penartha do Ternatea s teretom ugljena. Drod od 286 tona, W. Gordon, izgubljen je 1876. na putovanju od Glasgowa do Adelaidea - uglavnom s ugljenom na brodu. Na brodovima je bilo 15 do 30 članova posade koji su svi poginuli, vjeruju stručnjaci.

Samo nekoliko mjeseci kasnije još jedna viktorijanska brodska zagonetka riješena je kada je napredna podvodna oprema uočila drugu olupinu broda. U prosincu je pomoću sonara snimljena potpunija olupina samo 22 milje od mjesta prvog broda iz 19. stoljeća. Smatralo se da teži oko 1.000 do 1.500 tona i da leži dvije milje ispod razine mora.

Lov za zrakoplov se nastavlja

Koordinirana potraga Australije, Malezije i Kine za MH370 nastavljena je do siječnja 2016. nakon 1046 dana bez ikakvih znakova o nestalom putničkom zrakoplovu među čijim putnicima su bili kineski kaligrafi, par na putu kući svojim malim sinovima nakon odgođenog medenog mjeseca i građevinski radnik koji nije bio kod kuće godinu dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vrata od stajnog trapa pronađena su u domu madagaskarskog ribara u studenom 2022. godine, što je otkriće za koje neki vjeruju da sugerira da je zrakoplov namjerno srušen. Ukupno je pronađen četrdeset i jedan komad aviona.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo u Privlaci gdje su turisti našli ostatke antičke amfore