Europska unija je na putu za rekordnu sezonu šumskih požara, upozorila je služba za nadzor požara u Uniji, javlja Politico. Uzastopni toplinski valovi i uporni nedostatak oborina pretvorili su veliki dio Europe ovog ljeta u lomaču, omogućujući požarima da se lako šire.

Prema najnovijem ažuriranju Europskog informacijskog sustava o šumskim požarima (EFFIS), od početka 2022. vatra je opustošila gotovo 660 000 hektara zemlje EU-a, što je područje više nego dvostruko veće od Luksemburga.

U 2017., najgoroj godini požara u bloku do sada, oko 420.000 hektara bilo je izgorjelo do sredine kolovoza prije nego što je razorni listopad gurnuo to na 988.087 hektara. Budući da je sezona požara daleko od kraja, EFFIS je upozorio da bi ova godina mogla postaviti novi rekord.

Ova godina do sada je "nešto ispod 2017.", rekao je u nedjelju za agenciju France-Presse koordinator EFFIS-a Jesús San-Miguel. "Situacija u smislu suše i ekstremno visokih temperatura zahvatila je cijelu Europu ove godine i cjelokupna situacija u regiji je zabrinjavajuća, a još smo usred sezone požara", kazao je.

Tri zemlje najteže pogođene

Španjolska, Rumunjska i Portugal najteže su pogođene članice EU. Francuska je također teško pogođena, s više od 60.000 hektara izgorjelih od ovog tjedna, što je daleko nadmašilo prethodni rekord zemlje od 43.600 hektara za cijelu 2019. godinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sastat će se s vatrogascima, poljoprivrednicima, službama za hitne slučajeve EU-a i dužnosnicima kako bi razgovarali o budućim strategijama za prevenciju šumskih požara i odgovor na njih nakon što se požari stišaju, navodi predsjednikov tim citiran u nedjelju u Le Journal du Dimanche.

Vatrogasci u Francuskoj ovog su vikenda uspjeli zaustaviti širenje ogromnog požara koji je u roku od 24 sata poharao 6000 hektara borove šume u jugozapadnoj regiji Gironde. Stotine vatrogasaca iz drugih zemalja EU-a pohitale su u pomoć Francuskoj tijekom prošlog tjedna kako bi pomogli u obuzdavanju požara.

San-Miguel iz EFFIS-a rekao je da od 2010. postoji trend sve većeg broja požara u srednjoj i sjevernoj Europi. S ovotjednim toplinskim valom koji se smirio i kišom koja je donijela olakšanje, EFFIS je u nedjelju rekao da se situacija sa šumskim požarima malo popravlja, iako je rizik i dalje visok za Pirenejski poluotok i od istočne Francuske preko Belgije do Njemačke.