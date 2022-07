Europa se suočava s "toplinskom apokalipsom" dok se sprema rušenje temperaturnih rekorda svih vremena u Francuskoj, a Španjolska se bori s desecima šumskih požara u kojima je jedan vatrogasac poginuo, piše Daily Mail.

BBC javlja kako toplinski udar pomalo skreće prema sjeveru. U Francuskoj i Velikoj Britaniji izdana su upozorenja na ekstremne vrućine, a sjever Španjolske u ponedjeljak bilježi temperaturu od 43 stupnja Celzijevih. Šumski požari u Francuskoj, Portugalu, Španjolskoj i Grčkoj prisilili su tisuće ljudi da evakuiraju svoje domove. Britanci čekaju dan iz pakla, najtopliji dan otkad vrše mjerenja, a stručnjaci upozoravaju da dijelove Francuske čeka toplinska apokalipsa. Francuski nacionalni meteorološki ured zabilježio je čak 42 stupnjeva u Nantesu.

Požari su posljednjih dana natjerali više od 30.000 ljudi na bijeg, a za evakuirane su postavljena hitna skloništa. Gironde, popularna turistička regija na jugozapadu zemlje, posebno je teško pogođena, a vatrogasci se bore kontrolirati požare koji su od prošlog utorka uništili gotovo 17.000 hektara zemlje.

"To je čudovište, to je usporedba koja mi pada na pamet, ti požari su čudovište! Ono je poput hobotnice, raste naprijed, raste straga i s obje strane - što zbog temperature, što zbog vjetra, što zbog nedostatka vode u zraku… to je čudovište i vrlo je teško boriti se protiv njega", rekao je Jean-Luc Gleyze, predsjednik regije Gironde o požarima.

Rekordi svih vremena trebali bi se srušiti u većem dijelu zapadne Francuske s mogućih 44C u blizini Bordeauxa, što su prognostičari nazvali "toplinskom apokalipsom".

Deseci požara

Ekstremni uvjeti izazvali su desetke požara, a ekipe se bore s "čudovišnim" požarom u Girondeu - blizu Bordeauxa - koji je prisilio 16.000 ljudi na evakuaciju i zapalio 14.000 hektara otkako je izbio prije tjedan dana.

David Brunner, zapovjednik lokalnih vatrogasaca koji radi u regiji više od tri desetljeća, rekao je da "nikada nije vidio nešto slično".

U međuvremenu 36 požara bjesni diljem Španjolske, dvadesetak ih je izvan kontrole, od kojih je jedan u nedjelju odnio život 62-godišnjeg vatrogasca, koji je izgorio oko 60 milja južno od Leona.

Više od 1000 ljudi umrlo je diljem Španjolske i Portugala u toplinskom valu, rekli su medicinski stručnjaci. "Ne postoje riječi kojima bih se mogao zahvaliti ogromnom radu onih koji se bez odmora bore s vatrom bez odmora", tvitao je premijer Pedro Sánchez dok se širila vijest o smrti.

Dvije trećine svih protupožarnih snaga u zemlji raspoređene su kako bi pokušale obuzdati požare, a oko 2300 ljudi evakuirano je iz svojih domova. Temperature diljem Pirenejskog poluotoka uglavnom prelaze 40C, a u najtoplijim regijama u nedjelju je temperatura bila 43C. Očekuje se da će vrućina nastaviti do početka tjedna.

Gotovo cijela Španjolska sada je pod "ekstremnom opasnošću" upozorenja od požara, prema programu EU-a za upravljanje izvanrednim situacijama. Veliki dijelovi južnih i središnjih regija pod najvišim je upozorenjima o "vrlo ekstremnoj opasnosti" koja također obuhvaćaju dijelove istočnog Portugala.

Požari u Portugalu

Portugalske vlasti također se bore sa šumskim požarima u svojoj zemlji, iako se situacija smirila otkako su temperature prošli tjedan dosegle 47C. U Portugalu danas bjesni četiri šumska požara koja 700 vatrogasaca pokušavaju ugasiti.

Izvanredno stanje u cijeloj zemlji trebalo bi trajati do utorka, kada će parlament procijeniti treba li ga produžiti. Kako stvari stoje, vjerojatno će doći do ukidanja mjera.

Toplinski val je drugi koji je zahvatio dijelove jugozapadne Europe u nekoliko tjedana, a požari koji gore u Francuskoj, Grčkoj, Portugalu i Španjolskoj uništili su tisuće hektara zemlje i natjerali tisuće stanovnika i turista na bijeg.

Klimatske promjene su krive za sve?

Znanstvenici krivicu svaljuju na klimatske promjene te predviđaju češće i intenzivnije epizode ekstremnih vremenskih uvjeta poput toplinskih valova i suše.

Francusko ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će poslati dodatna tri protupožarna zrakoplova, 200 vatrogasaca i više kamiona. "U nekim jugozapadnim područjima bit će toplinska apokalipsa", rekao je meteorolog Francois Gourand za AFP.

Kapelica povijesne bolnice u jugoistočnom gradu Lyonu, Grand Hotel Dieu, bila je u nedjelju utočište turistima, među kojima je bio i Jean-Marc (51), koji je bio u posjetu iz Alsacea. "Vratili smo se kako bismo se divili mjestu, ali ne možemo otići, vani je prevruće. Pred vatrom se molimo!" našalio se.

Francuski biciklist Mikael Cherel, koji je u nedjelju sudjelovao u 15. etapi Tour de Francea između Rodeza i Carcassonnea u južnoj Francuskoj, opisao je "vrlo, vrlo teške uvjete": "Nikad nisam doživio ovako vruć dan na biciklu. To stvarno nije bio piknik".

U Španjolskoj su vatrogasci uspjeli stabilizirati šumski požar koji je poharao 2000 hektara šuma i grmlja u južnoj regiji Andaluzije, rekao je regionalni čelnik Juan Manuel Moreno.

Požar je izbio u petak u planinskom lancu Mijas u unutrašnjosti od grada Malage na južnoj obali i potaknuo je evakuaciju oko 3000 ljudi. Oko 2000 ljudi vratilo se kući nakon stabilizacije požara, a Moreno je rekao da bi se i preostali evakuirani mogli vratiti.

Visok stupanj pripravnosti

Španjolski premijer Pedro Sanchez u ponedjeljak bi trebao posjetiti teško pogođenu istočnu regiju Extremadura u kojoj već danima bjesne razni požari.

U Portugalu je gotovo cijela zemlja ostala na visokom stupnju pripravnosti radi šumskih požara unatoč blagom padu temperatura, nakon što su u četvrtak dosegle 47C - rekord za mjesec srpanj.

Samo je jedan veći požar gorio u nedjelju na sjeveru. U požarima je poginulo dvoje, ozlijeđeno oko 60 i uništeno između 12.000 i 15.000 hektara zemlje u Portugalu.

U Ujedinjenom Kraljevstvu meteorološka služba izdala je prvo "crveno" upozorenje za ekstremne vrućine, upozoravajući da je vrijeme opasnozno po život.

Met Office je rekao da bi temperature po prvi put u južnoj Engleskoj mogle premašiti 40C u ponedjeljak ili utorak, što je navelo neke škole da ostanu zatvorene sljedeći tjedan. Temperatura bi u utorak trebala doseći 38C u dijelovima Nizozemske.