‘TOČNO JE, NISAM SVETAC’: Lukašenko kaže da je spreman predati vlast nakon referenduma o promjeni ustava

Lukašenko je spreman predati vlast nakon referenduma: ‘Stavit ću promjene na referendum i predat ću svoje ustavne ovlasti. No, ne pod pritiskom ulice. Točno je, nisam svetac’

Aleksander Lukašenko, čelnik Bjelorusije, izjavio je u ponedjeljak da bi bio spreman održati nove izbore i predati vlast nakon ustavnog referenduma, u pokušaju da smiri masovne prosvjede i štrajkove koji su dosad najveća prijetnja njegovoj 26-godišnjoj vladavini. Tu je ponudu iznio, uz uvjet da je neće ispuniti dok je pod pritiskom prosvjednika, nakon što je izgnana oporbena političarka Svetlana Tihanovskaja rekla da je spremna voditi zemlju.

Kao znak sve veće ranjivosti, Lukašenko se suočio sa zvižducima i povicima “odlazi” dok je držao govor radnicima u jednoj od najvećih državnih tvornica, ponosu ekonomskog modela sovjetskog tipa i njegovoj boračkoj utvrdi.

ZBOG STANJA U BJELORUSIJI SAZVAN IZVANREDAN SASTANAK ČELNIKA EU-A: ‘Takvo nasilje nije prihvatljivo i ne može se trpjeti’

Prijetnja sankcija EU-a

Suočen je s prijetnjom sankcija Europske unije nakon krvavog obračuna s prosvjednicima koji ga optužuju da je namjestio izbornu pobjedu prošloga tjedna. No, Lukašenko se poziva na službene rezultate po kojima je osvojio 80 posto glasova.

Dužnosnici u Washingtonu i u EU-u traže od Rusije da se ne miješa u ono što američki predsjednik Donald Trump naziva “groznom situacijucom”, pošto je Moskva poručila Lukašenku da mu je spremna vojno pomoći u slučaju inozemne prijetnje.

Rusija pozorno promatra stanje, s obzirom da kroz Bjelorusiju prolaze plinovodi za izvoz ruskog plina na Zapad i Moskva je vidi kao tampon zonu prema NATO-u. Lukašenko i ruski predsjednik Vladimir Putin ovaj su tjedan dvaput razgovarali.

LUKAŠENKO POPUSTIO? ‘Spreman sam na podjelu moći, ali ne pod pritiskom ulice’

Ponudio promjenu ustava

Nekadašnji upravitelj farme, Lukašenko je prilično otvoreno govorio pred radnicima u ponedjeljak. “Imali smo izbore. Osim ako me ne ubijete, novih izbora neće biti”, istaknuo je. No, ponudio je promjenu ustava, iako taj ustupak vjerojatno neće zadovoljiti prosvjednike koji kažu da je to već obećavao.

“Stavit ću promjene na referendum i predat ću svoje ustavne ovlasti. No, ne pod pritiskom ulice”, rekao je Lukašenko, a prenijela novinska agencija Belta. “Točno je, nisam svetac. Poznata vam je moja gruba strana. Ja nisam vječan. No, ako povučete dolje prvog predsjednika, povuči ćete susjedne zemlje i sve druge”.

Također je rekao da bi se nakon referenduma mogli održati predsjednički i parlamentarni izbori ako narod tako bude htio.

TIHANOVSKAJA SE JAVILA IZ EGZILA I ZAPRIJETILA LUKAŠENKU: ‘Spremna sam preuzeti odgovornost i djelovati kao nacionalni vođa’

Tihanovskaja je spremna voditi zemlju

Obraćajući se videovezom iz Litve, Tihanovskaja je pozvala snage sigurnosti da promjene stranu. “Spremna sam preuzeti odgovornost i voditi zemlju u ovome razdoblju”, istaknula je. Prvi čelnik neovisne Bjelorusije Stanislav Šuškevič izjavio je da bi vojska i Lukašenkov uži krug ljudi mogli ostati lojalni predsjedniku jer su “vrlo dobro plaćeni”.

Tihanovskajin video objavljen je u vrijeme dok traje štrajk stotina radnika državne televizije BT, nakon što je nekoliko voditelja javno dalo otkaz u znak potpore prosvjednicima.

Prosvjedu su se priključili i ljudi koje se smatralo lojalnima 65-godišnjem predsjedniku. Dio policajaca, veleposlanika, poznatih sportaša, pa čak i jedan bivši premijer također su podržali protuvladine demonstrante.