"Nećemo zaboraviti, nećemo oprostiti. Platit ćete nam“, poručuje američki predsjednik. Nakon bombaških napada u Kabulu jasno je da sigurnosna opasnost trenutno nisu talibani već IS, piše Deutsche Welle.

Dogodilo se ono čega su se mnogi pribojavali: u više eksplozija u zračnoj luci u Kabulu stradalo je najmanje 70 ljudi, priopćili su radikalni islamisti talibani, koji su nedavno preuzeli vlast u Afganistanu. Odgovornost za napad u međuvremenu je preuzeo afganistanski ogranak terorističke organizacije "Islamska država" IS-K, (K se odnosi na Khorasan, odnosno Horasan – povijesnu regiju u centralnoj Aziji koja također obuhvaća i Afganistan).

"Oni koji su izveli ove napade neka zapamte: nećemo zaboraviti, nećemo oprostiti. Platit ćete nam“, izjavio je predsjednik SAD-a Joe Biden. On je potvrdio da obavještajne službe procjenjuju da je za eksplozije u Kabulu odgovoran IS-K i najavio napade na njih.

Predsjednik SAD-a, Joe Biden, obratio se javnosti nakon više eksplozija u blizini međunarodne zračne luke u Kabulu, u kojima je ubijeno najmanje 13 američkih vojnika, a osamnaest je ranjeno.

Biden je poručio i da će SAD nastaviti evakuaciju i završiti svoju misiju, a ukoliko bude bilo potrebe, odobrit će i raspoređivanje dodatnih snaga u Afganistanu.

Još prije napada bivši i aktivni dužnosnici SAD-a su za New York Times rekli da bi napad na aerodrom bio strateški udar IS-a, kako na SAD, tako i na talibane, čije vodstvo pokušava pokazati da je u stanju kontrolirati zemlju.

Kada je predsjednik Joe Biden u utorak priopćio da, bez obzira na nagovore saveznika SAD-a, želi 31. kolovoza obustaviti operaciju evakuacije s aerodroma u Kabulu, kao razlog nije naveo talibane, već IS.

"Svaki novi dan proveden tamo je dan za koji znamo da IS-K želi gađati zračnu luku i napasti, kako Amerikance, tako i naše saveznike i nedužne civile", rekao je Biden u Bijeloj kući i dodao da je teroristička policija "dokazani neprijatelj“ militantno-islamističkih talibana.

Ideološki jaz između dvije skupine

I zaista, te dvije grupacije se već dugo međusobno krvavo obračunavaju. I u četvrtak su novinske agencije javile, pozivajući se na vojne krugove, da su talibani na svojim kontrolnim točkama u blizini zračne luke presreli i ubili više napadača IS-a. S druge strane, kako je navedeno, više talibanskih stražara poginulo je u bombaškom napadu.

Te dvije skupine razdvaja ideološki jaz.

IS slijedi salafistički smjer islama, a talibani konzervativno učenje Deobandi škole. IS-K teži kalifatu koji se proteže od južne do središnje Azije. S druge strane, talibani su, barem zasad, zadovoljni emiratom u Afganistanu. A budući da za IS-K talibansko tumačenje šerijata nije dovoljno strogo, talibani su za njih “odmetnici”. Pogotovo zato što su s SAD-om potpisali mirovni sporazum. Time su iznevjerili ciljeve džihada, što je razbjesnilo IS-ove teroriste. Simptomatično je i to da su islamistima, nakon što su prije dva tjedna talibani ušli u Kabul, čestitale razne džihadističke grupe, ali ne i IS. Umjesto toga, on je najavio nastavak borbe.

Prema izvještaju UN-a od 15. srpnja, "Islamskoj državi” u Afganistanu, odnosno IS-K se priključilo od 500 do 1.500 boraca. Ta grupa je ojačala svoje položaje u Kabulu i okolici, gdje i izvodi najveći broj napada. Ona se nada i da će u svoje redove regrutirati pripadnike talibana koji se protive sporazumu s SAD-om.

Osim toga, IS računa s tim da ćemu se priključiti borci iz Sirije, Iraka i drugih konfliktnih zona. Prema jednom drugom izvještaju UN-a s početka lipnja, u Afganistanu se nalazi između 8.000 i 10.000 stranih boraca.

Dug trag krvavih napada

IS-K je iza sebe već ostavio krvav trag terorističkih napada. Samo u prva četiri mjeseca ove godine Misija UN-a za podršku Afganistanu (UNAMA) registrirala je 77 napada iza kojih stoji IS – tri puta više nego u istom razdoblju prošle godine. Početkom svibnja u napadu na školu koju pohađaju pretežno šijitske djevojčice, za koji SAD optužuje IS, 85 ljudi je poginulo i skoro 300 ranjeno.

Najkasnije 2017. godine IS-K je svoje oružje okrenuo protiv talibana. Borci IS-a tada su protjerali talibane s planinske “tvrđave” Tora-Bora. U duboko ukopanom kompleksu tunela nekada se od napada Amerikanaca skrivao šef Al-Kaide Osama Bin Laden.

IS-K su prvobitno formirali pakistanski islamisti iz grupe "Tehrik-e Taliban Pakistan" (TTP). Zbog progona u Pakistanu oni su pobjegli preko granice u Afganistan i u listopadu 2014. godine su se zakleli na vjernost „Islamskoj državi“ koju je vodio – u međuvremenu ubijeni – Al Bagdadi. U proljeće 2015. godine IS je službeno prihvatio teroriste i najavio širenje na centralnu Aziju, pod imenom IS-K.

U to vrijeme je IS u Iraku i Siriji bio na vrhuncu moći. I mogao je vojno i financijski pomoći svom ogranku u Afganistanu. Ta podrška je u međuvremenu splasnula, ali prema procjenama stručnjaka UN-a rukovodstvo IS-a u Siriji i Iraku, koje se trenutno pritajilo, i dalje je u kontaktu s IS-K.