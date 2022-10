Početak ruske invazije na Ukrajinu zbližilo je cijelu Europu koja je bila solidarna u osudi Putinovog rata. Kao odgovor su nametnute sankcije Rusiji.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je ubrzo kao odgovor zatvorio plinovode prema zemljama članicama EU što je mnoge tvrtke koji su koristile taj energent bacilo u probleme. Među prvima tu su tvrtke iz Njemačke, zemlje koja je lokomotiva EU, a kojoj danas prijeti recesija.

Mnoga poskupljenja, ali i sam pad standarda u Europi, pripisana su ratu u Ukrajini. Upravo je zato stvoren dojam da obični građani EU plaćaju skupo cijenu rata. U mnogim su se europskim gradovima pojavili i masovni prosvjedi gdje se tražilo čak i da se ukinu sankcije Rusiji jer "one više štete nama". Stvorio se dojam da građani na zapadu kontinenta plaćaju visoku cijenu rata koji nije njihov, dok su se bogati izvukli.

Izgubili milijarde

No je li to stvarno tako? Sudeći prema posljednjim podacima američkog magazina Forbesa, nije. Njihova analiza pokazuje da su i bogati ukrajinski oligarsi itekako osjetili rat, i to na svome džepu. Naime, prema procjenama Forbesa, šest najbogatijih Ukrajinaca su od početka rata izgubili 38 posto svoje imovine.

Najpogođeniji je i najbogatiji, Rinat Ahmetov, vlasnik rudarskih tvrtki i nogometnog kluba Šahtar iz Donjecka. Procjenjuje se da je on od početka ruske invazije izgubio gotovo polovicu svoga bogatstva, točnije 45 posto. Da budemo precizni, Ahmetov je izgubio 3,4 milijarde dolara.

Nisu bolje prošli ni njegovi kolege oligarsi. Tako je Viktor Pinčuk, vlasnik investicijskog fonda, izgubio 600 milijuna dolara. Nekoć najmlađi europski milijarder Konstatntin Živago izgubio je milijardu dolara, a zloglasni Igor Kolomojski, kojem je i SAD zabranio ulazak u državu, 800 milijuna dolara.

Ako se pak uzme u obzir dulji vremenski rok, do 10 godina, onda vidimo da su ukrajinski oligarsi izgubili i više jer ih je koštao i rat 2014. godine. Tako je Rinat Ahmetov nekoć vrijedio gotovo 25 milijuna dolara.

