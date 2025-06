Tko je prekršio misteriozno obećanje zbog kojeg je Putin posijao sjeme zla? Postoji teorija...

Ruski predsjednik Vladimir Putin opravdava svoj napad na Ukrajinu tvrdnjom da NATO desetljećima predstavlja sve veću prijetnju sigurnosti Rusije.

U jednom od svojih prvih intervjua na funkciji ruskog predsjednika, Putin je u ožujku 2000. za BBC izrazio otvorenost prema NATO-u, ali je istodobno izrazio i zabrinutost zbog širenja Saveza na istok, koje je tada već uključivalo Poljsku, Češku i Mađarsku. Tvrdnje NATO-a i zemalja članica da je Savez isključivo obrambeni savez za Putina nisu bile dovoljne, piše Deutsche Welle.

Više je puta opravdavao svoje nepovjerenje navodnim kršenjem obećanja od strane zapadnih sila, koja datiraju još iz pregovora o sporazumu „Dva plus četiri“. Njime su se Njemačka Demokratska Republika i Savezna Republika Njemačka, uz posredovanje SAD-a, Sovjetskog Saveza, Velike Britanije i Francuske, 1990. godine obvezale na uvjete za ponovno ujedinjenje Njemačke. Prema Putinovim riječima, zapadne su sile Sovjetskom Savezu tada obećale da se NATO neće širiti na istok. NATO to poriče.

Što je NATO obećao Sovjetskom Savezu?

Što je točno tada bilo obećano, od tada je predmet vrlo kontroverzne rasprave – među političarima, laicima i znanstvenicima. Nesporno je da sporazum „Dva plus četiri“ samo navodi da strane trupe ne smiju biti stacionirane na teritoriju bivšeg DDR-a. Zato, primjerice, njemačko Savezno ministarstvo obrane navodi da „ne postoje pravno obvezujuće izjave u vezi sa širenjem NATO-a na istok ili primanjem drugih članica“.

No brojne izjave zapadnih diplomata koje podupiru Putinovu tezu jednako su dobro dokumentirane, uključujući i onu o „neširenju NATO-a (...) uopće“ njemačkog ministra vanjskih poslova Hansa-Dietricha Genschera ili frazu „ni centimetra na istok“ njegovog američkog kolege Jamesa Bakera. Ipak, neki povjesničari tvrde da su oni ubrzo povukli to obećanje.

Drugi tvrde da se to obećanje odnosilo samo na Istočnu Njemačku, jednostavno zato što je bilo u suprotnosti s načelom „slobodnog izbora saveza“ koje se propagira na Zapadu.

Među njima je i Jim Townsend, koji je u to vrijeme radio u Odjelu za europsku i NATO politiku Ministarstva obrane SAD-a: „Sve se vrtjelo oko Njemačke i ponovnog ujedinjenja Njemačke“, kazao je za DW.

Gorbačov: 'Kršenje duha 1990-ih'

Tadašnji predsjednik Sovjetskog Saveza Mihail Gorbačov također se navodi kao ključni svjedok za takvo stajalište. U intervjuu iz 2014. navodno je povukao ranije izjave u kojima je isticao formulu „ni centimetra na istok“, rekavši: „Tema širenja NATO-a uopće nije bila razmatrana.“

Ti argumenti nisu uvjerljivi za Joshuu Shifrinsona, profesora međunarodne politike na Sveučilištu Maryland. Gorbačovljevo navodno povlačenje izjave izvučeno je iz konteksta, objašnjava on za DW. Jer, kako naglašava, u istom tom intervjuu sovjetski je predsjednik o raspravi koja je započela 1993. o prijemu zemalja bivšeg Varšavskog pakta, rekao: „Od samog početka sam to nazvao velikom pogreškom. To je svakako bilo kršenje duha deklaracija i uvjeravanja koja su nam dana 1990.“

To je također u suprotnosti s javnom izjavom koju je u svibnju 1990. dao Manfred Wörner, glavni tajnik NATO-a od 1988. do 1994., a koju je Vladimir Putin citirao na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti 2007.: „Sama činjenica da smo spremni ne stacionirati NATO-ove snage iza granica Savezne Republike Njemačke daje Sovjetskom Savezu čvrsta sigurnosna jamstva.“

Shifrinson je proučio brojne izvore na tu temu, uključujući i povjerljive zapisnike sa sastanka četvorice visokih diplomata NATO-a iz SAD-a, Velike Britanije, Francuske i Njemačke u ožujku 1991., o čemu je izvijestio i njemački časopis Spiegel.

'Ne možemo ponuditi članstvo Poljskoj'

Prema zapisniku sa sastanka četvorice visokih diplomata NATO-a, njemački predstavnik Jürgen Chrobog je rekao: „Jasno smo dali do znanja da nećemo širiti NATO dalje od Labe. Zato ne možemo ponuditi članstvo u NATO-u Poljskoj i drugima.“

Prema dokumentu – čije fotografije DW posjeduje – to nitko nije osporio. Francuz Raymond Seitz čak je potvrdio: „Jasno smo rekli Sovjetskom Savezu – na razgovorima o ‘Dva plus četiri’ i drugim pregovorima – da nećemo iskoristiti povlačenje sovjetskih trupa iz Istočne Europe.“

Šest mjeseci nakon potpisivanja sporazuma, to je bio konsenzus među vodećim diplomatima NATO-a, kaže Shifrinson: „Ljudi su razmišljali o budućnosti Istočne Europe općenito."

Benjamin Friedman iz američkog think-tanka Defense Priorities, koji proučava odnose Rusije i NATO-a, kaže: „Sjedinjene Američke Države možda nisu dale svečano obećanje da nikada nećemo proširiti NATO, ali smo svakako ostavili takav dojam na Ruse. I mislim da ih je to uznemirilo.“

Je li NATO naveo Rusiju na rat?

Unatoč svim kontroverzama oko navodnih uvjeravanja Shifrinson naglašava: „Nesumnjivo je točno da je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu.“ Ono što on ne razumije jest „zašto se ne može priznati da su uvjeravanja bila dana, a zatim povučena, a da se pritom ne opravdava rusko ponašanje".

Friedman to vidi vrlo slično: „Postoji razlika između izjave o uzrocima i izjave o moralnoj odgovornosti.“ Ruska invazija na Ukrajinu jest za moralnu osudu, ali „proširenje ili perspektiva proširenja [NATO-a] na Ukrajinu bio je važan razlog za rat".

Ali za Townsenda, koji je nakon karijere u Pentagonu i NATO-u prešao u istraživački centar Atlantskog vijeća, Rusija je očigledno agresor. „Uvijek smo bili vrlo oprezni i stalno smo razgovarali o tim stvarima s Rusima, a oni su nam tada dali zeleno svjetlo.“

To je, prema Townsendu, trajalo sve dok Putin „iznenada nije otvorio pitanje“ na Minhenskoj konferenciji o sigurnosti. Townsend zato smatra da postoji jedan drugi propust Saveza: „Ako je NATO na bilo koji način destabilizirao europsku sigurnosnu arhitekturu, onda je to zato što nije bio dovoljno jak.“

