Nakon što je srpski predsjednik Aleksandar Vučić na skupu u petak u Beogradu obznanio da više neće biti predsjednik Srpske narodne stranku (SNS) te da nju sada preuzimaju 'neki divni ljudi', otkrio je i da će ta 'divna osoba' biti njegov ministar obrane Miloš Vučević, hrvatskoj javnosti nešto poznatiji po skandaloznoj izjavi prošloga ljeta, kada je, ničim izazvan, 4. kolovoza ispalio da 'nikada neće razumijeti one koji idu na more u Hrvatsku':

"Ja nikada neću moći razumjeti Srbe koji su danas u Dalmaciji ili Istri, na otocima. Ne osuđujem ja nikoga, neka ljetuju gdje god hoće, ali mora da je gadno i prilično neugodno biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na Jadranskom moru u Republici Hrvatskoj pošto oni danas slave i pričaju kako su pobijedili i protjerali Srbe. Jedino da ronite cijeli dan, uzmete onu bocu s kisikom i idete dolje pod more pa se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi te da nije to tako kako se nama čini", kazao je Vučević tada i izazvao burne reakcije u Hrvatskoj.

Politički pedigre

Inače, Vučevićev otac bio je jedan od najbližih suradnika četničkog vojvode Vojislava Šešelja, zajedno s tada mladim Aleksandrom Vučićem. Njih dvojica su zajedno napustili Šešelja, s još jednim četničkim vojvodom i Vučićevim prethodnikom na poziciji predsjednika Srbije, Tomislavom Nikolićem, te su osnovali SNS, koja je prerasla u najjaču stranku u zemlji. U SNS je tada ušao i Miloš Vučević, koji je ubrzo postao gradonačelnik Novog Sada, a trenutno je ministar obrane u Vučićevoj vladi.

Na toj poziciji, Vučevič je istaknuo da Srbija neće osnaživati svoju vojsku kako bi nekome prijetila, 'već da pošaljemo poruku da znamo sačuvati ono što je naše'.

Uoči skupa u Beogradu, Vučević nije otkrivao puno informacija. Za medije je tek kazao kako je nepodijeljeno mišljenje stranke da očekuje da će Vučić nastaviti voditi SNS, ali da će sigurno biti novih ljudi na najvažnijim stranačkim mjestima.

"To je jedna prilika da se pokaže jedan demokratski princip unitar SNS-a. To je stranka koja neće pući kao balon na političkoj sceni, ako jednoga dana ode u opoziciju. Imate stranke koje nekada padnu sa vlasti, ali su tako utemeljene, da ostaju", istaknuo je Vučević tom prilikom.

O Kosovu i Metohiji

Kao ministar obrane, Vučević pod posebnim povećalom mora promatrati razvoj događaja na Kosovu i Metohiji, a smatra da je tamo 'stanje uzavrelo i da mnogima odgovara nestabilnost u Srbiji' te da se Srbija mora 'politički i diplomatski boriti, vršiti političke pritiske, lobirati, ulagati prosvjedne note...

"Nikada nećemo dozvoliti da srpski narod na Kosovu i Metohiji ostane nezaštićen, i zato moraju da znaju da Srbija nije džak za udaranje, kao i da je za razliku od prije deset godina ekonomski, ali i u svakom drugom smislu, daleko snažnija i jača", kazao je nedavno Vućević koji smatra i da albanski premijer Aljbin Kurti vodi odnos Beogada i Prištine crvenoj liniji i potpunom kolapsu dijaloga.

"On vodi ka eskalaciji na terenu i ugrožava mir i stabilnost u regiji. Ovo nije igra, ni prikaz, ni vojna vježba, ovo je nešto što ugrožava sigurnost i mir i stabilnost sviju nas, a posebno ljudi na teritoriju Kosova i Metohije", kazao je Vučević koji smatra da se tamo provodi 'teror nad Srbima' , a u petak - nakon izbijanja novih nereda na Kosovu (koje su osudili i SAD i EU) - izjavio je kako je situacija 'delikatna i ozbiljna'.

Odan Vučiću

Vučević i srpska premijerka Ana Brnabić još se od prošloga ljeta spominju kao glavni kandidati za novog predsjenika stranke.

Vučević je tada izjavio da mu je 'velika čast kad ga Vučić vidi kao nekoga tko može raditi odgovorne poslove, kao suradnika na kojeg računa' te kako građani Srbije ne moraju brinuti, jer će dobiti 'srpsku vladu, a ne američku, rusku ili zapadnoeuropsku'.

Njegov izbor za novog predsjednika stranke dokaz je da se Vučić, koji je na čelu SNS-a od 2012. godine, opredijelio za odanog ideološkog istomišljenika.