"Opasnim vojnim i političkim posljedicama" zaprijetila je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova Finskoj i Švedskoj ako pokušaju pristupiti NATO-u. Rusija je, podsjetimo, započela rat u Ukrajini, upravo zbog aspiracije te zemlje prema NATO-u, ali i zbog navodne oglušenosti Zapada da ispuni ruske zahtjeve o smanjenju naoružanja u istočnoj Europi.

"Intenzitet interakcije između Helsinkija i Stockholma s NATO-om nije ništa novo. Vidjeli smo ovu politiku tijekom godina. No, Finska i Švedska ne bi trebale svoju sigurnost temeljiti na štetnoj sigurnosti drugih zemalja", nastavila je Zaharova istom retorikom prema skandinavski zemljama.

Nediplomatska komunikacija

Ona je poznata po tome da svojim izjavama i objavama često privlači pažnju javnosti ne samo u Rusiji, već diljem svijeta. Njezine konferencije za medije su široko popraćene upravo zbog osebujnog stila kojim ih vodi. BuzzFeed je izdvojio jednu "presicu" iz 2018., na kojoj je finski novinar upitao Zaharovu o anti-LGBT kampanji koju provodi čečenski vođa Ramzan Kadirov.

"Gospodine Kadirov, današnjem brifingu nazoči predstavnik finske televizije. Hoćete li mu moći organizirati putovanje u Čečeniju tijekom kojeg će možda pronaći odgovore na pitanja koja ga toliko zanimaju", poručila je Zaharova, a potom prišla novinaru: "Ne bojiš se, zar ne? Ponavljam, mi se ovdje ne šalimo, mi aktivno radimo na tome da vas pošaljemo izravno u Čečeniju", rekla mu je, a zatim namignula.

"Njen cilj nije da se ljudi osjećaju dobro. Ona je tamo da okrene sve na način koji je koristan za Rusiju", komentirao je kasnije prozvani finski novinar. No, on nije bio jedina žrtva njenog nediplomatskog ponašanja. Voditelju jedne emisije je poručila: "Pusti me da govorim ili ćeš stvarno čuti kako ruske rakete zvuče."

Ruski diplomati tvrde kako Zaharovu u vladi vole ili mrze. Ipak, Vladimir Putin i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov su na njenoj strani i to je zasad jedino bitno. "Stvarno voli svoj posao. Očigledno je oduševljena time što radi. Pretvorila je PR za Ministarstvo vanjskih poslova u kazalište", komentirao je profesor moskovske Visoke škole ekonomije, koji je Zaharovoj bio savjetnik za odnose s javnošću.

Vučić kao Sharon Stone

Nisu joj samo novinari na tapeti. Nakon sastanka srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, kosovskog premijera Avdullaha Hotija i bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa prije dvije godine u Washingtonu, na kojem su potpisani sporazumi o ekonomskoj suradnji Srbije i Kosova, Zaharova se odučila našaliti s Vučićem.

"Ako ste pozvani u Bijelu kuću, a stolica je postavljena kao da vas ispituju, sjedite kao na fotografiji broj dva. Tko god da jeste. Vjerujte mi", napisala je Zaharova u objavi s dvije fotografije. Na prvoj je fotografija Vučića koji je u Bijeloj kući sjedio na običnoj stolici ispred radnog stola Donalda Trumpa, a na drugoj je scena ispitivanja Catherine Tramell (Sharon Stone) iz filma "Sirove strasti".

Vučić se, naravno razljutio. "Primitivizam i prostakluk govore o njoj, kao i o onima koji su je imenovali. Neka se oni time bave, ja joj neću odgovarati. Ja sam u Washingtonu štitio naše odnose s Ruskom federacijom, odbio sam potpisati da ćemo kupovati LNG koji je dvaput skuplji, a koji je bio u prvoj verziji. Ali što ćete, ljudi ne znaju cijeniti što Srbija jedina nije uvela sankcije Rusiji, jedina koja s Rusijom izvodi vježbe", rekao je tada Vučić.

BBC navodi kako se Vučiću nakon tog gafa uime Zaharove ispričao Vladimir Putin, a sam Vučić je potvrdio da je to učinio i Lavrov. "Predsjednik Putin nikad mi se nije ni zbog čega ispričao, nije to napravio ni Sergej Lavrov. Ali ovaj su se puta obojica ispričala", rekao je Vučić.

Kasnije se Zaharova posula pepelom, rekavši da su njeni komentari krivo interpretirani. Ispričala se Vučiću te dodala da se htjela narugati američkoj aroganciji, a ne srpskom predsjedniku.

EU joj 'opalila' sankcije

Na Facebooku se često koristi govorom mržnje, najčešće prema Zapadu i Ukrajini. Kad je započela ruska invazija, našla se na popisu 23 visokorangirana ruska dužnosnika kojima je Europska unija "opalila" sankcije, piše The Sydney Morning Herald. Koliko je važna u ruskoj političkoj hijerarhiji govori i činjenica da joj je Putin dodijelio Orden prijateljstva, odlikovanje koje dobivaju osobe koje poboljšavaju odnose Rusije i njenih građana. Uz to, Zaharova je ponosna dobitnica još nekoliko priznanja i nagrada.

