Cijela obitelj umrla na odmoru, snimka je srcedrapajuća: Tata ih je pokušao spasiti...

Tragična smrt obitelji iz Hamburga u Istanbulu očito nije izolirani incident. Novi propusti i nedavno otkriveni slučaj jedne studentice pokazuju da su smrtonosni insekticidi itekako ozbiljan problem u Turskoj, piše u ponedjeljak Deutsche Welle (DW).

Bila je to noć s 12. na 13. studenog, četvrti dan putovanja jedne obitelji iz Hamburga u Istanbul. Cigdem, Servet i njihova djeca neposredno prije toga liječeni su u bolnici zbog jakih bolova, povraćanja i mučnine, ali su bili otpušteni.

Po povratku u hotel, njihovo se stanje dramatično pogoršalo. Kad su roditelji primijetili da im djeca nedugo nakon ponoći bez svijesti leže u krevetu, odmah su pozvali hitnu pomoć.

Srcedrapajuća snimka

Snimka sigurnosne kamere u predvorju zatim bilježi dramu koja je uslijedila u nastavku te noći: stiže hitna pomoć, a bolničari i liječnik hitne pomoći jure prema ulazu hotela sa svojom opremom. Sljedećih deset minuta je srceparajuće. Ekipa hitne pomoći pokušava ući u hotel – bez uspjeha. Otac Servet očajnički pokušava otvoriti zaključana ulazna vrata hotela - opet bez uspjeha. Nema recepcionara na vidiku, a on polaže tijelo svoje kćeri na fotelju, traži alat, pokušava otvaračem za pisma i na koncu udara velikom biljkom u saksiji o staklena vrata. Bezuspješno. Samo nekoliko minuta kasnije pojavljuje se recepcionar. Prema transkriptu ispitivanja, zaključao je ulazna vrata izvana kako bi otišao nešto pojesti.

Četveročlana obitelj nije preživjela ovaj incident. Najprije je umrlo dvoje djece, zatim majka, a na kraju je i sam Servet u bolnici podlegao trovanju. Nakon sprovoda, Yılmaz Böcek, otac preminulog Serveta, iznio je ozbiljne optužbe protiv odgovornih i pravosudnog sustava. Rekao je: "Moja obitelj je nestala. Četiri duše su otišle. Bez riječi sam. Nitko ne želi preuzeti odgovornost. Na kraju su moji voljeni stradali."

Böcek je također je kritizirao bolnicu: "Nije im bilo dobro, kao što pokazuju snimke sigurnosnih kamera." Pita zašto je obitelj otpuštena u takvom stanju bez podvrgavanja testovima poput analize krvi ili urina.

Istraga o hrani i kemikalijama

Vlasti su isprva posumnjale na trovanje hranom. Nakon što su se drugi turisti koji su boravili u istom hotelu razboljeli, fokus se prebacio na moguće trovanje kemikalijama. Prema riječima vlasnika hotela, na dotični dan u hotelu su korišteni visokotoksični insekticidi za suzbijanje stjenica.

Turski istražitelji do sada su uhitili jedanaest osumnjičenika, uključujući vlasnike kafića i restorana, ulične prodavače, vlasnika hotela i zaposlenike tvrtke za suzbijanje štetočina. Deset osoba trenutno je u pritvoru.

Prema preliminarnom izvješću Turskog instituta za sudsku medicinu, stručnjaci smatraju smrt od insekticida vjerojatnim uzrokom tragedije. Mogućnost trovanja hranom smatra se manje vjerojatnom, ali ne i u potpunosti isključenom. Forenzički patolog Halis Dokgöz također ne isključuje kombinaciju oba faktora: moguće je da se trovanje hranom "kombiniralo" s izloženošću insekticidima, rekao je on. Nadalje, mora se uzeti u obzir i moguća medicinska pogreška u bolnici, dodao je patolog.

Nakon otkrića najnovijeg slučaja obitelji iz Hamburga, oglasili su se i roditelji jedne studentice iz Lüneburga koja je umrla u Istanbulu prije godinu dana – i ona je podrijetlom bila iz Hamburga. Prema riječima njezinih roditelja, Astrid i Görana P., postojale su naznake korištenja pesticida u njihovoj stambenoj zgradi ubrzo nakon smrti njihove tada 21-godišnje kćeri Marlene. U izvješću ARD-a, roditelji kritiziraju činjenicu da u to vrijeme nisu dobili gotovo nikakvu podršku od njemačkih ili turskih vlasti. Sada se nadaju da će povećana medijska pozornost oko slučaja obitelji iz Hamburga također doprinijeti i rasvjetljavanju smrti njihove kćeri.

Reakcije iz politike i turizma

U slučaju obitelji iz Hamburga, čini se da se stvari sada odvijaju drugačije. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je naime da je njemački Generalni konzulat u Istanbulu u bliskom kontaktu s članovima obitelji i lokalnim vlastima. Uvjeravaju javnost da se razvoj događaja i istraga o uzroku smrti prate "vrlo pomno".

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i nadležna ministarstva također danima rade na ublažavanju štete. Svakodnevno se daju obećanja da će uzrok tragedije biti temeljito istražen, a počinitelji privedeni pravdi. Ured guvernera Istanbula također je najavio usvajanje mjera za pooštravanje kontrola uličnih prodavača i osnivanje komisija za inspekciju sigurnosti hrane. Tvrtke će također morati praviti kontinuirane audio i video snimke. Prodaja i upotreba pesticida također će biti podvrgnute strožim kontrolama, tvrdi se.

Turistička industrija reagira sa zabrinutošću. Rasit Genc, ​​vlasnik putničke agencije sa sjedištem u starom dijelu Istanbula, izvještava o brojnim otkazivanjima aranžmana. "Čuli smo sa svih strana da popunjenost hotela opada, a posljedični pad poslovanja ima značajan utjecaj i na našu putničku agenciju", rekao je Genc.

Kao odgovor na upit DW-a, Njemačko udruženje za putovanja (DRV) izjavilo je da je za njemačku putničku industriju „sigurnost gostiju koji rezerviraju paušalne aranžmane i zaposlenika u turizmu vrhovni prioritet". Zbog trenutačne situacije, DRV je kontaktirao Tursko udruženje hotelijera (TÜROFED) i tursko veleposlanstvo u Berlinu. U izjavi se dodaje: "Hitno smo zatražili da se kontaktiraju hoteli kako bi se osiguralo da se koriste i ispravno primjenjuju samo dopuštene i odobrene metode suzbijanja štetočina kako bi se zaštitila sigurnost ljudi – gostiju i osoblja."

Završno izvješće Turskog instituta za sudsku medicinu, za koje se očekuje da bi moglo rasvijetliti uzrok smrti obitelji iz Hamburga, trebalo bi biti objavljeno 28. studenog. Osim toga, turski mediji su u prošli petak izvijestili o sumnji na smrt još jednog njemačkog državljanina u Istanbulu. Prema tim izvješćima, Gürhan T. je prošlog ponedjeljka otputovao u taj grad, a u srijedu je morao biti primljen na hitnu pomoć zbog akutnih respiratornih problema i jakog znojenja, gdje je navodno i preminuo. Točan uzrok smrti trenutačno nije poznat i predmet je istrage koja je i dalje u tijeku, pišu mediji.

