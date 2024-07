Nakon niza gafova, a posebno debakla u debati protiv protukandidata na predstojećim predsjedničkim izborima - Donalda Trumpa, američki predsjednik Joe Biden iz covid izolacije poručuje: povlačim kandidaturu.

Biden će nastaviti obnašati dužnost predsjednika do kraja mandata ali, tko će ga sada zamijeniti u novoj predsjedničkoj utrci?

Ime koje u vanjskoj politici nije strano, a ovih dana posebno dolazi u fokus upravo je ono Kamale Harris. Prva žena te prva crna i azijsko-američka potpredsjednica, Kamala se već dulje vrijeme spominje kao idealna zamjena za Joe Bidena, piše BBC.

Unatoč niskom rejtingu odobravanja tijekom njezina mandata potpredsjednice, Kamalini pristaše tvrde da ima puno aduta: privlačna je crnim glasačima, a njezina profesionalna pozadina kao tužiteljice u kontrastu s Trumpom kojeg povlače američki sudovi također bi mogla biti zanimljiv kontrast koji bi joj donio glasove.

"Bila je ključna u rješavanju pitanja kao što su glasačka prava i imigracijska reforma", kaže Nadia Brown, direktorica Programa ženskih i rodnih studija Sveučilišta Georgetown. "Također je bila Bidenov najmoćniji saveznik u pitanjima pristupa abortusu i dosezanja crnačkih zajednica."

Prije samo pet godina, Kamala Harris bila je senatorica iz Kalifornije koja se nadala da će osvojiti demokratsku nominaciju za predsjednicu.

Karijeru je započela u Uredu okružnog tužitelja okruga Alameda te postala glavna tužiteljica za San Francisco 2003. godine, prije nego što je izabrana kao prva žena i prva crna osoba koja će služiti kao državna tužiteljica Kalifornije, vrhunska odvjetnica i odvjetnica izvršni službenik u najmnogoljudnijoj američkoj državi.

Stekla je reputaciju jedne od zvijezda Demokratske stranke u usponu, iskoristivši taj zamah da bude izabrana za mlađu senatoricu Kalifornije 2017. godine.

Njezini predsjednički ciljevi 2020. ipak su bili neuspješni. Vješti nastupi u debatama nisu bili dovoljni da nadoknade loše artikulirane politike. Kampanja je podbacila u manje od godinu dana i Biden je bio taj koji je sada 59-godišnjakinju vratio u središte pozornosti stavljajući je na svoju listu.

Bio je to za Kamalu "sretan preokret", tvrde upućeni.

"Mnogi ljudi nisu mislili da ima disciplinu i usredotočenost da se tako brzo uspne do položaja u Bijeloj kući, iako su znali da ima ambiciju i potencijal biti zvijezda. Uvijek je bilo jasno da ima talent", kaže Gil Duran, dikretor komunikacija.

Harris se u Bijeloj kući usredotočila se na nekoliko ključnih inicijativa i igrala važnu ulogu u nekima od najhvaljenijih postignuća Bidenove administracije. Pokrenula je nacionalnu turneju "Borba za reproduktivne slobode" zalažući se za to da žene imaju pravo odlučivati ​​o svom tijelu.

Naglasila je štetu uzrokovanu zabranama pobačaja i pozvala Kongres da vrati zaštitu Roe protiv Wadea nakon što su konzervativni suci Vrhovnog suda poništili ustavno pravo na pobačaj 2022. godine.

Postavila je novi rekord za najveći broj glasova potpredsjednika u povijesti Senata. Njezin glas pomogao je u donošenju Zakona o smanjenju inflacije i Američkog plana spašavanja, koji su osigurali financiranje pomoći za covid-19 uključujući isplate poticaja. Njezin odlučujući glas također je potvrdio sutkinju Ketanji Brown Jakson na Vrhovnom sudu.

Harris se trudila postići široku popularnost među Amerikancima, ali je nailazila na kritike sa svih strana.

Unatoč lijevim sklonostima prema pitanjima kao što su homoseksualni brakovi i smrtna kazna, suočavala se s učestalim napadima da nije dovoljno progresivna za neke demokratske birače. "Kamala je policajac" bio je čest refren u kampanji 2020.

Biden je također pozvao Harris da predvodi napore u rješavanju temeljnih uzroka migracije jer je rekordan broj imigranata pobjegao na američko-meksičku granicu - problem na koji protivnici ukazuju kao na onaj u kojem Harris nije postigla dovoljan napredak.

No posljednjih tjedana, dok su se vrtjela nagađanja o Bidenovoj sposobnosti da pobijedi na izborima u studenom, Harris je naišla na obnovljenu bazu podrške.

Harris je rođena u Oaklandu u Kaliforniji. Majka joj je rođena Indijka, a otac je iz Jamajke. Roditelji su se razveli kad je imala pet godina, a Kamalu i mlađu sestru Mayu odgajala je samohrana majka hinduistica, Shyamala Gopalan Harris, istraživačica raka i građanska prava aktivista.

“Moja je majka vrlo dobro razumjela da odgaja dvije crne kćeri”, napisala je Kamala u svojoj autobiografiji The Truths We Hold. "Znala je da će njezina posvojena domovina vidjeti Mayu i mene kao crne djevojke i bila je odlučna pobrinuti se da izrastemo u samouvjerene, ponosne crne žene."

Zbog načina kako je odgajana, Harris utjelovljuje mnoge američke identitete i može ih privući. Dijelovi zemlje koji su doživjeli brze demografske promjene, dovoljne da izmijene politiku regije, u njoj vide aspiracijski simbol.

Lita Rosario-Richardson upoznala je Harris na Sveučiliuštu Howardu 1980-ih kada su se studenti okupljali u dvorištu kampusa kako bi se družili i raspravljali o politici, modi i tračevima.

"Primijetila sam da ima istančan smisao za argumentaciju”, prisjeća se. Kaže da su ih povezale sklonost prema energičnim debatama s republikancima u kampusu, iskustvo odrastanja sa samohranim majkama, a bilo je to i politički formativno doba.

"Reagan je u to vrijeme bio predsjednik i bilo je to doba apartheida", govori Rosario-Richardson. "Znamo da, budući da smo potomci porobljenih ljudi i obojenih koji su izašli iz kolonizacije, imamo posebnu ulogu i da nam obrazovanje daje poseban položaj u društvu kako bismo pomogli u provođenju promjena", dodaje. Bila je to filozofija i poziv na akciju koji je bio dio sveučilišnog iskustva Kamale Harris.

Ali, Harris s lakoćom radi i u pretežno bijelim zajednicama. Tijekom rane karijere bila je predavačica na Sveučilištu McGill u Kanadi. Žena koja je uvijek bila zadovoljna svojim identitetom, sebe jednostavno opisuje kao "Amerikanku".

"Moja poanta je bila: ja sam ono što jesam. Dobro mi je s tim. Možda ćete to morati shvatiti, ali ja se slažem s tim", rekla je jednom prilikom.

Od samog početka, kako potvrđuje njezina prijateljica Rosario-Richardson, Harris je pokazivala vještine koje su joj omogućile da bude jedna od rijetkih žena koje su probile barijere.

"To je ono što me privuklo da je uvedem u debatni tim [na Sveučilištu Howard], neustrašivost", pojašnjava. "Uvijek se smijala, uvijek je imala i smisla za humor, imala je smisla za duhovitost - čak i u kontekstu sveučilišne debate", dodaje prijateljca.

Harris se 2014., u vrijeme dok je bila senatorica, udala za odvjetnika Douga Emhoffa i postala maćeha njegovo dvoje djece.

"Kada smo se Doug i ja vjenčali, Cole, Ella i ja složili smo se da nam se ne sviđa izraz 'maćeha'. Umjesto toga smislili su naziv 'Momala'", izjavila je Harris.

Obitelj je bila prikazivala kao utjelovljenje moderne američke "mješovite" obitelji, slika koju su mediji preuzeli i koja je zauzela mnogo novinskih stupaca o tome kako govorimo o političarkama. Mnogi tvrde da je također treba promatrati i priznati kao potomka druge vrste obitelji, a to je nasljednica generacija crnih aktivistica.

"Ona je nasljednica niza organizatora, izabranih dužnosnika i neuspješnih kandidata koji su utrli ovaj put do Bijele kuće. Crnkinje se smatraju političkom silom prirode u demokratskoj politici i Demokratskoj stranci", kaže Nadia Brown, izvanredna profesorica političkih znanosti i afroameričkih studija na Sveučilištu Purdue za BBC.

Fannie Lou Hamer, Ella Baker i Septima Clark neka su od imena koja ona slijedi, dodaje.

