Donald Trump postao je heroj i mučenik kojeg pristaše obožavaju, a Joe Biden starac čije odustajanje zagovara i vlastita stranka. Tako sada izgleda utrka za američkog predsjednika koju za RTL Direkt komentira Mirjana Rakić.

S jedne strane, imamo čovjeka kojem ni ubojica ni meci ne mogu ništa, a s druge strane imamo starog čovjeka koji sad ima i covid.

"Mi imamo dvoje starijih gospodina s jedne i druge strane, s time da se prvi kojeg ste spomenuli, a to je Trump drži puno bolje. On je nešto mlađi ima 77 godina. Biden ima 81 i sad je, nažalost, dobio još i covid, ali su odmah rekli da je to blaža forma. Dakle, to naslućuje da se Biden neće tako olako odreći svoje kandidature.

Rekla bih da je kao bomba odjeknula ova vijest. Unazad nekoliko sati svi sada da čak i Barack Obama govori svojim suradnicima da misli da se Biden treba povući?

"Barack Obama ima izravnu liniju s Joeom Bidenom i može mu to reći, ali nije rekao ništa. Naravno, on govori svojim suradnicima. Dakle, nije ni Nensi Pelosi ne govori izravno Bidenu. Svi su oni jako dobro povezani međusobno. Prema tome, ako je došlo do toga, onda nazoveš i kažeš tvoje vrijeme je isteklo i stranka te više ne može pratiti na ovakav način."

Sada se čini da je taj pritisak na Bidena sve veći i veći. Mislite li da će se on stvarno povući ili mislite da se to neće dogoditi?

"Ja mislim da neće. On je, između ostalog i tvrdoglav to je pokazao sve ovo vrijeme. To možda dolazi s godinama, tvrdoglav je i ja u ovom trenutku ne znam što bi se moralo dogoditi osim stvarno da ga ta bolest jako pogodi da bi on odustao od kampanje."

On je rekao da bi ga jedino dijagnoza od liječnika mogla spriječiti.

"Da, ali to nije ova dijagnoza. To su oni liječnici, neurolozi koje su već novinari propitkivali koliko ih je bilo, što su rekli je li senilan i kako će to završiti. Ali ne ovo."

Koliko bi bilo komplicirano u ovom trenutku da ga demokrati žele maknuti i on pristane?

"To nije jednostavno jer je Biden izabran od delegata demokrata. Dakle to se događalo sve prije one debate nesretne. Da on odustane mogućnost je Camela Harris jer je ona potpredsjednica i logično je, ali se onda delegati moraju s tim usuglasiti. Dakle, dolazi do glasanja do neke vrste izbora, ali ne samo oni, donatori se moraju usuglasiti da će svotu koju su namijenili za Bidena prebacit sada na Kamala Harris. E, sad je pitanje hoće li se delegati s time složiti jer u međuvremenu najavljuje se, jednako tako, kao i to hoće li odustati Biden ili ne koliko bi se guvernera demokrata javilo za to mjesto? Između ostalog, guverner Kalifornije koji je vrlo istaknut u demokratskoj stranci. Dakle, vi biste imali na konvenciji glasanje. U ne znam koliko krugova. Dakle, jednu poprilično kaotičnu atmosferu. Za vodeće mjesto u državi."

Mislite li da bi uopće Kamala Harris kao takva imala šanse protiv Trumpa?

"Pa možda bi, možda bi. To je veliko pitanje."

Biden sada nema izgleda protiv Trumpa?

"Ovako kako sada izgleda vrlo teško jer jedno je oni koji vas podržavaju iz vašeg užeg kruga, jedno je to što vas podržavaju delegati. Ali vi morate proći glasovanje u tim državama, a tu je on sad već jako blizu ako ne tanko s Trumpom."

I dok tako Biden pada sve niže i niže, Trump leti trijumfalno, nevjerojatno zapravo kao da mu je atentat dao veliki vjetar u leđa?

"Ili je to dobro glumio, ali meni se čini da se Trump malo promijenio da ga je to ipak malo dovelo na jednu drugu poziciju, što mu se moglo dogoditi. Prije svega, on je već u prvoj izjavi nakon atentata bio vrlo koncilijantan. On je pozvao na ujedinjenje Amerike, makar se to odmah tumačilo na ujedinjenje republikanaca jer su oni isto dosta imali razna mišljenja o njegovom nastupu. U krajnjoj liniji, to se vidio i s protukandidatima kada je kampanja krenula. Dakle, on i dalje nastavlja, barem u ovim izjavama sitnim koje dolaze održat koncilijantnost da on misli na cijelu Ameriku, da želi da on krene s novim zlatnim dobom Amerike i Amerika ponovno velika."

Puno je tih poruka s ove njihove republikanske konvencije. Sad svi govore zajedništvo. Vi mislite da to nije lažno to jedinstvo?

"To samo on zna što kaže. Istovremeno on se sigurno neće odreći toga da napadne Bidena u govoru. Sigurno se neće odreći nekih stavova koje je do sad iznosio. Između ostalog, govori se i o tom projektu 2025. koju je napravila fondacija Heritage. To je skupina krajnje, recimo, konzervativnih ljudi. Veliki dio ljudi koji je sudjelovao u izradi tog dokumenta su ljudi koji su inače surađivali s Trumpom vrlo blisko. To je nekih 920 stranica u kojima oni predlažu Trumpu, odnosno budućem predsjedniku republikanaca kako bi ta platforma izgledala. Tu ima svega i svačega. Sam Trump je rekao prvo da to nije vidio, a nakon toga je rekao da je vidio, ali da se ne slaže s tim. Onda treće je bilo da ima zanimljivih stvari i smiješnih stvari, ali da će on već vidjeti."

On je već najavio da će promijeniti govor. Što očekujete od toga govora?

Upravo da će taj uvod biti da pomiri Ameriku na neki način, ali će biti vrlo jasan u nekim svojim odrednicama, a to je prema imigrantima, prema gradnji zida prema Meksiku i na neki način apsolutnoj predsjedničkoj moći da predsjednik nadzire sve zapravo i neovisne institucije federalne vlade. Primjera radi FBI, Ministarstvo pravosuđa. Dakle, već mu je Vrhovni sud izišao jako u susret s onim da te dokumente koje je držao doma da to nije nikakvo krivično djelo, da se predsjednika ne može suditi niti kažnjavati za ono što je on počinio za vrijeme svoga mandata. Dakle, bit će tu dosta toga što je on i inače do sada govorio, okrenut će se prema ekonomiji, okrenut će se sigurno prema energetskom biznisu, a to su pitanje klimatskih promjena do koje on uopće ne drži, ali drži do ekonomije. Nafta nije problem. Prirodni plin nije problem. I tako će to otprilike izgledati."

Zašto svijet strahuje od toga da Donald Trump ponovno ne postane američki predsjednik?

"Činjenica je da svijet treba ozbiljno gledati što se događa u Americi, jer Amerika je velika država moćna država koja utječe na svjetske odnose."