Internetom se širi snimka koju je na Havajima snimio Scott Haraguchi, a na kojoj se vidi kako ga je pokušao napasti tigrasti morski pas.

On je naime krenuo na pecanje, koje nije ispalo kako je zamislio.

"Čuo sam šištanje koje je zvučalo kao da čamac bez motora ide prema meni. Podigao sam pogled i vidio tu veliku smeđu stvar. Pomislio sam da je to kornjača, ali onda me je udarila i shvatio da je to tigrasti morski pas", rekao je Haraguchi, piše 9News.

Nastavio pecati

Uspio ga je otjerati, a onda je mirno nastavio pecati. Kad je došao kući, shvatio je da je njegova kamera ostala uključena pa je pogledao snimku.

Tada je shvatio koliko je ozbiljno ono što se dogodilo. Rekao je kako nije siguran što je morskog psa potaknula da krene na njega, ali je vidio nešto što izgleda kao ranjeni tuljan, pa je zaključio kako je velika životinja zamijenila njegov kajak za plijen.