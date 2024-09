Tinejdžerica (15) pucala majci u lice pa pokušala ubiti i očuha: 'Čula je glasove'

U četvrtak je održano suđenje tinejdžerici Carly Gregg (15) iz Mississippija koja je ubila vlastitu majku.

Kako javlja New York Post, nekoliko trenutaka prije nego što je vlastitu majku upucala u lice, kamere su uhvatile petnaestogodišnjakinju kako s majčinog mobitela šalje poruku svojem očuhu. "Kada ćeš biti doma, dušo?", stajalo je u poruci kojom je ga je pokušala namamiti. Kada se vratio u kuću, Gregg je navodno pucala i njega, no metak mu je samo okrznuo rame.

Psihijatri su kazali da je Gregg bila u ozbiljnoj depresiji i da je u vrijeme ubojstva vjerojatno čula glasove. Jedan psihijatar njezin čin opisao je "đavolskim". "Upotrijebio sam riječ đavolski i iza nje stojim. Kada je to učinila, za mene je to bilo vrlo specifično i đavolski. Mislim da to nije u skladu s disocijativnim urokom, psihozom ni manijom. Po mom mišljenju, Carly ne zadovoljava standard Mississippija za neuračunljivost u vrijeme prekršaja.", poručio je psihijatar Jason Pickett, koji je tinejdžericu nakon uhićenja ispitivao više od četiri sata.

Optuženici u američkoj saveznoj državi Mississippi mogu biti oslobođeni na temelju neuračunljivosti ako se dokaže da nisu u stanju razumjeti težinu ili učinak svojih djela.

Drugi psihijatri na suđenju djevojku su nastojali prikazati kao osobu koja je uoči ubojstva patila od ozbiljne mentalne bolesti. Doktorica Amanda Gugliano tvrdi da je Gregg čula glasove. "Rekla je da muški glas čuje otkad je bila mlada, možda s pet ili šest godina. Rekla je da ga je čula svaki dan, ali uvijek je bio u pozadini i uspjela ga utišati", ispričala je psihijatrica Gugliano.

