Gotovo su četiri mjeseca prošla od krvavog pohoda Nermina Sulejmanovića koji je premlatio pa ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović pred njihovom devetomjesečnom bebom, a sve je prenosio na društvenim mrežama. Potom je ubio još dvije osobe te ranio još dvije, među njima i policajca prije nego što je presudio sebi. Još uvijek nitko nije preuzeo njegovo tijelo iz hladnjače u Komemorativnom centru u Tuzli, no članovi obitelji sada su se složili da bi organizirali sprovod, odnosno snosili troškove. Ali, problem predstavlja grobno mjesto, piše Dnevni Avaz, a prenosi Danas.hr.

Nagomilani dug nakon skoro četiri mjeseca od strašnog zločina

Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić poručio je da se do sad nagomilalo oko 5000 maraka duga budući da je tijelo u hladnjači provelo više mjeseci. "Grad Gradačac nema gradsko groblje. Mi smo poslali više upita institucijama i Islamskoj zajednici za grobno mjesto, ali nitko nije dao pozitivan odgovor. Ljudi neće da na njihovu groblju leži ubojica. Dan u Komemorativnom centru košta 41 marku. Nagomilano je oko 5000 maraka duga i to će se, po svoj prilici, morati platiti iz budžeta Grada. Sve ovo govori da će se morati naći rješenje, ovo ne može ići unedogled", istaknuo je. Komemorativni centar u Tuzli također je potvrdio da na njihovom gradskom groblju nema mjesta, ali ističu da se svatko mora ukopati bez obzira na ono što je učinio.

Slučaj koji je potresao BiH i regiju

Podsjetimo, krvavi pohod Sulejmanovića šokirao je Bosnu i Hercegovinu i ostatak regije ovoga ljeta. On je u svega 14 minuta nakon ubojstva supruge nastavio užas na ulicama Gradačca gdje je ubio još dvoje, a više osoba ranio. Posebno šokantno u cijelom slučaju je činjenica da je Sulejmanović bivšu suprugu pronašao u tetkinoj kući nakon čega ju je odveo u vikendicu, upalio prijenos uživo na Instagramu i presudio joj pred djetetom i još 15.000 ljudi koji su sve pratili.

Sulejmanović je bio stari znanac policije te je već bio osuđivan za kaznena djela, od pokušaja ubojstva, nasilničkog ponašanja i preprodaje droge do nasilja u obitelji.

Istražitelji tvrde da nije imao pomagača u policiji te da nije bilo propusta u slučaju ovog trostrukog ubojstva, iako su lokalni mediji danima nagađali da mu je lokaciju bivše supruge otkrila jedna policajka s kojom je navodno bio u vezi. Žena kojoj je trostruki ubojica istoga dana ubio brata i oca kazala je da je cijeli Gradačac znao da je Nermin "nasilnik" i "psihopat".

"On je to oduvijek bio, nije postao odjednom sve to. Imao je mnogo djela, a malo kaznenih prijava. Imao je kaznenih prijava, ali ne i presuda. Štitili su ga od zatvora. Načini na koje je to izvođeno me ne zanimaju, niti me on zanima. Meni obitelj nitko ne može vratiti. Ali čast i ugled itekako možemo. Istinom", poručila je u ispovijesti za bosanske medije nedugo nakon stravičnog zločina.