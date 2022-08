Kći bivšeg Bernieja Ecclestonea i Hrvatice Slavice Ecclestone ispričala je detalje pljačke koja i dalje proganja njenu obitelj. "Osjećam se traumatizirano, zlostavljano i nesigurno u vlastitom domu. Posebno mi je teško znajući da su ti ljudi bili u svakoj mojoj sobi i znajući da je jedan od njih još uvijek vani. Također, osjećam i veliku nelagodu od misli što bi bilo da smo te noći bili kod kuće", u ekskluzivnom razgovoru za Jutarnji list ispričala je Tamara Ecclestone (37), kći bivšeg šefa Formule 1 Bernieja Ecclestonea (91) i Hrvatice Slavice Ecclestone (64).

Tamara je prije nekoliko dana iznenadila javnost kada je ponudila nagradu od oko sedam milijuna eura za informacije koje bi mogle dovesti do pronalaska njezinih skupocjenih predmeta u vrijednosti većoj od 225 milijuna kuna, koji su ukradeni 2019. godine u najvećoj britanskoj provali u povijesti, ali i do uhićenja 'glave operacije', Srbina Daniela Vukovića. "Imamo informacije da je u Srbiji, ali ga njihove vlasti odbijaju izručiti, iako imaju jasne dokaze da je on ne samo jedan od ljudi koji su ušli u moju kuću i ukrali moje stvari, već i da je glavni mozak cijele provale", kaže Tamara i dodaje da je zadnjih dana primila korisne informacije, ali ne može o tome govoriti jer policija radi na tome.

Na 'popisu' za pljačku bile su brojne žrtve visokog profila u UK

Uz Vukovića, u pljački su bili Jugoslav Jovanović (24), Alessandro Maltese (45) i Alessandro Donati (44), svi članovi internacionalne pljačkaške bande, koji su uhićeni. Policija vjeruje da je ista ta skupina izvršila slične zločine nad žrtvama visokog profila diljem Europe, a planirali su počiniti daljnje provale u kuće bogataša u Ujedinjenom Kraljevstvu, između ostalih u dom bivšeg nogometaša i trenera engleskog nogometnog kluba Everton Franka Lamparda te pokojnog tajlandskog poslovnjaka Vichaija Srivaddhanaprabhe.

Drama u domu bogate nasljednice u luksuznoj londonskoj četvrti Kensington, u susjedstvu Romana Abramoviča i sultana od Bruneja, zbila se 13. prosinca 2019. godine, nakon što je ona objavila na društvenim mrežama da je s kćeri Sophijom (8) i suprugom Jayom Rutlandom (41) u Laponiji u Finskoj. Lopovi su upali na njezino imanje vrijedno 80 milijuna eura i ušli u svaku od 57 soba u vili. Jedan od zaštitara prije toga je otišao u trgovinu, a to su kradljivci iskoristili. U kuću su ušli kroz prozor te su u potrazi za dijamantima i nakitom razvalili vrata na baš svim sobama. Zaštitar ih je pronašao dok su pretraživali po odjeći, no uspjeli su pobjeći. Pokrali su većinom nakit i satove, ali i gotovinu. Pretpostavlja se da su predmeti odavno rasprodani negdje izvan Londona.

Ukradene naušnice otkrivene na čistačici optuženoj za sudjelovanje u pljački

Detektivi su kasnije otkrili da su lopovi u pljačku stigli taksijem. Policija je pronašla taksista koji ih je dovezao do Ecclestoneine kuće, a on im je rekao da ih je nakon pljačke odvezao do hotela Hilton u ulici Park Lane u londonskoj gradskoj četvrti West End. Sigurnosne su ih kamere snimile kako s Ecclestoneinim torbama u rukama ulaze u drugi taksi kojim su se odvezli u jugoistočni dio Londona. "Ukrali su više od 450 naših predmeta, a do sada je pronađen samo jedan par naušnica. Mnogo sentimentalnih predmeta mi je ukradeno, uključujući moj vjenčani prsten, zaručnički prsten te darovi mojih roditelja i bake", govori za Jutarnji prilično frustrirana Tamara, koja se s gubitkom nikako ne može pomiriti.

Zanimljivo je da je par tih jedinih pronađenih naušnica s 18-karatnim dijamantima, vrijednih 2,6 milijuna kuna, otkriven slučajno na ušima Marie Mester (47) koju je zaustavila policija u zračnoj luci na povratku iz Italije. Rumunjka i njezin sin, Emil-Bogdan Savastru (29), su kasnije optuženi za udruživanje radi počinjenja pljačke u Tamarinom domu. No, Maria, iako su britanski mediji tako izvještavali, nije bila 'insajderica' iz doma Rutlandovih. "Maria Mester nikada nije bila zaposlena kod mene i bila nam je nepoznata prije provale. Netočno je navedeno da je sluškinja", govori nam Tamara.

Otkrila ih fotografija spolovila

Kradljivci su nakon svega otkriveni na bizaran način, i to zbog fotografije spolovila. Naime, jedan od detektiva koji je radio na slučaju javio se lancu hotela i apartmana TLK Apartments. Oni su mu rekli da svojim gostima daju telefonski broj na koji se mogu javiti u slučaju nevolje. Jedan od lopova koji je opljačkao Tamaru Ecclestone na taj je telefonski broj poslao fotografiju svog spolovila. Djelatnik recepcije hotela u kojem su odsjeli blokirao je broj s kojeg mu je stigla ta fotografija te ga sačuvao pod nadimkom "Čudak".

"Čim sam to doznao, osjetio sam da smo pronašli pravu grupu ljudi", rekao je medijima detektiv Thomas Grimshaw. Kada su doznali broj s kojeg je poslana fotografija spolovila ušli su u trag Jugoslavu Jovanoviću koji je hotelsku sobu unajmio pomoću svoje osobe iskaznice. Doznalo se kako je Jovanović u Veliku Britaniju stigao 30. studenog te je zemlju napustio 18. prosinca, pet dana nakon pljačke Tamare Ecclestone. Policija je brzo identificirala i drugu dvojicu lopova, a oni su na kraju pronađeni u Italiji odakle su izručeni Velikoj Britaniji. Sva trojica priznala su krivnju. Jovanović je osuđen na 11 godina zatvora, a druga dvojica su dobila po osam godina i devet mjeseci.

Ništa od ljetovanja u Dubrovniku ove godine

Tamara Ecclestone, koja je prije godinu i pol rodila i drugu kćer Serenu, kaže da je njezinoj obitelji nakon svega vrlo teško živjeti dalje u Londonu. "To je djelomično razlog zašto smo većinu zadnje dvije godine proveli izvan Londona. U našem domu nikad više se nećemo osjećati isto nakon pljačke", iskrena je.

Na pitanje hoće li jedna od adresa njezinih brojnih putovanja ovoga ljeta biti i Hrvatska, gdje joj je majka Slavica izgradila luksuznu kuću u Malom Zatonu kraj Dubrovnika, Tamara niječno odgovara iako je Jadran bila njezina česta destinacija dok su joj roditelji bili u braku. "Vjerojatno ne. I definitivno neću doći u Srbiju u skorije vrijeme. Šokirana sam da svjesno skrivaju ovog kriminalca", zaključuje, piše Jutarnji list.