Kafići, teretane i restorani u Sydneyu otvorili su u ponedjeljak, nakon gotovo četiri mjeseca 'lockdowna', svoja vrata gostima koji su cijepljeni protiv koronavirusa jer se Australija postupno počinje 'otvarati' zahvaljujući sve većem broju potpuno cijepljenih građana.

Neki pubovi u najvećem australskom gradu otvorili su svoja vrata u ponedjeljak odmah poslije ponoći jer su mnogi gosti došli na ponoćno pivo, pokazale su televizijske snimke i slike na društvenim mrežama.

Zatvoreni od lipnja

"Mislim da su svi u cijeloj državi prilično uzbuđeni zbog proteklih 100 dana", rekao je premijer države Novi Južni Wales Dominic Perrottet.

Više od 5 milijuna stanovnika Sydneya bilo je 'zatvoreno' u strogom 'lockdownu' od lipnja kako bi se suzbilo širenje vrlo zarazne delta varijante virusa, koja se od tada proširila na Melbourne i glavni grad Canberru, što je i u tim gradovima dovelo do strogih protupandemijskih mjera.

Perrottet je pozvao građane Sydneya da ne pretjeraju s uzbuđenjem zbog izlaska iz 'lockdowna' i upozorio da će se broj zaraženih povećati nakon ponovnog otvaranja.

Ublažena pravila

Prema ublaženim pravilima, 10 potpuno cijepljenih ljudi može se okupiti u kućama, dok 100 može prisustvovati vjenčanjima i sprovodima.

Maloprodajne trgovine mogu se otvoriti sa smanjenim kapacitetom jer država nastoji dosegnuti stopu procijepljenosti od 80 posto do kraja listopada, kada će se dodatno ublažiti ograničenja. No, necijepljeni građani moraju ostati kod kuće do 1. prosinca.

Država Novi Južni Wales, u kojoj je Sydney, popustila je pravila 'zatvaranja' nakon što je postignut cilj od 70 posto potpuno cijepljene odrasle populacije.

Kako je sve veći broj stanovnika cijepljen, Australija planira postupno vraćanje u normalu, pa bi od studenoga pustila potpuno cijepljene stanovnike da slobodno ulaze i napuštaju zemlju.

Australija je u ožujku 2020. zatvorila svoje međunarodne granice, zbog čega je broj oboljelih od koronavirusa bio relativno nizak – ukupno 127.500 slučajeva zaraze i 1.440 smrtnih slučajeva.