ŠVEDSKA IMA NOV NAČIN PRONALAZAKA KONTAKATA ZARAŽENIH: ‘Ovako je puno bolje’

Švedska zdravstvena agencija u ponedjeljak je objavila da mijenja svoje upute za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom tako da će to u većoj mjeri raditi oni koji su pozitivni na virus. Novi sustav razlikuje se od strategije većine zemalja u kojima vlasti prate i obavještavaju ljude koji su imali bliski kontakt sa zaraženim osobama.

Glasnogovornica švedske agencije kazala je kako je puno bolje da pojedinci sami kontaktiraju one koje su potencijalno zarazili, umjesto da to kao dosad čine službene jedinice vlasti.

Švedski sustav praćenja nije anoniman

Naglasila je da se to neće odnositi na one koji su prebolesni da to učine te da će vlasti u nekim slučajevi imati diskrecijsko pravo praćenja. Postojeći sustav dobro je funkcionirao dok je broj zaraženih bio manji, no nije se pokazao toliko djelotvornim kad se zaraza proširila, dodala je.

Za razliku od drugih, švedski sustav praćenja nije anoniman jer se očekuje da pojedinci jave da su zaraženi svima s kojima su bili u kontaktu. Još uvijek se ne zna kako će nova metoda funkcionirati i hoće li vlasti provjeravati poštuje li se. Agencija bi potpune upute trebala objaviti u narednim danima.

Iako je broj novozaraženih u Švedskoj proteklih tjedana usporio, od početka pandemije je u skandinavskoj državi zaraženo 78 tisuća ljudi, mnogo više nego u susjednim nordijskim zemljama. Švedska je u svom pristupu odlučila da neće kao druge države imati strože karantene, pa je primjerice većina škola ostala otvorena.

