Finska i Švedska će zajedno u svibnju izraziti želju da se pridruže NATO savezu, izvijestile su finske novine Iltalehti i švedske novine Expressen u ponedjeljak, navodeći izvore bliske problematici.

Unatoč čvršćoj suradnji s vojnim savezom otkad je Rusija anektirala Krim, nordijske zemlje odlučile su tada ostati neutralne, no nedavna ruska invazija Ukrajine u obje zemlje izazvala je oštar zaokret u stavovima zemalja prema NATO-u.

Finska i Švedska planiraju organizirati susret vodstva zemalja 16. svibnja i nakon toga javno najaviti svoje planove da se pridruže savezu, piše Iltalehti. Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto odbio je komentirati, ali je ponovio svoj dugogodišnji stav da bi više volio da Finska i Švedska donesu slične odluke. Finska premijerka Sanna Marin rekla je prije dva tjedna, dok je bila u posjetu švedskoj kolegici Magdaleni Andersson, da očekuje da će Finska donijeti odluku u roku od nekoliko tjedana.

Švedsko ministarstvo vanjskih poslova nije se moglo odmah dobiti za komentar. Stockholm provodi reviziju sigurnosne politike, koja uključuje pogled na moguće članstvo u NATO-u, a rezultati se očekuju do sredine svibnja. Švedski vladajući socijaldemokrati također razmatraju svoj dugogodišnji prigovor članstvu u NATO-u. To se očekuje najkasnije do 24. svibnja.

