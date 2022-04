Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij je formirao svojevrsnu "Legiju stranaca", postrojbu sastavljenu isključivo od stranih državljana, koja je pridodana redovnim vojnim snagama. Znamo da među njima ima Hrvata, ali, unatoč povijesnom podgrijavanju atmosfere straha među velesilama, ima i Amerikanaca.

"Svim prijateljima Ukrajine koji se žele pridružiti obrani, dođite, dat ćemo vam oružje", poručio je Zelenskij prije otprilike mjesec dana. To je zvučalo kao pozivnica 30-godišnjem Amerikancu Tayu. On ima borbenog iskustva, jer je služio u afganistanskoj provinciji Ghazni, ali je zbog zdravlja otpušten iz vojske kao invalid. S tim se nikad nije pomirio, pa je odlučio dokazati sebi da je još uvijek vojnik, ali i pomoći Ukrajincima.

Znanje prve pomoći mu je bilo od koristi pri dobivanju hitne putovnice. Na užas svoje rodbine i prijatelja, kupio je kartu za Ukrajinu - u jednom smjeru. Tvrdi da je spreman umrijeti za Ukrajinu. Ondje planira i živjeti nakon rata, jer ima prijatelje, a i osnovni troškovi su manji.

"Ljudi se pojavljuju bez ikakva plana. Američka vojska nas je mazila. Barem nam je bilo rečeno kamo idemo i što radimo. Ovdje sve to moramo učiniti sami", govori Tay za Guardian.

Odlazak na tjedan dana

Samo tjedan dana nakon početka rata u Ukrajini, veleposlanstvo u Washingtonu je dobilo više od 3000 prijava za borbu. No, malo je Amerikanaca spremno boriti se u ukrajinskoj legiji, jer moraju potpisati ugovor, a pročulo se i da im oduzimaju putovnice kako se ne bi vratili doma.

No, o tome ne razmišlja 30-godišnji Rick. Američkoj se vojsci priključio sa 17 godina, triput je bio u Afganistanu, obolio je od PTSP-a i radi kao vatrogasac u Teksasu. Planira otići u Ukrajinu na tjedan dana. Ako bude potrebe, vratit će se. Na taj potez se odlučio nakon što je vidio slike ranjene djece.

"Gledao sam svog osmogodišnjeg sina i pomislio: 'Da po njemu padaju granate, nadam se da bi mu netko pokušao pomoći'. Obećao sam mu donijeti komad ruskog tenka… Sin mi igra Xbox s jednim djetetom iz Ukrajine, čuo je za rat i prije mene", rekao je i dodao da planira biti u pozadini zbivanja, ali i da je za svaki slučaj ostavio oproštajno pismo.

S njim je u zračnoj luci u New Yorku i 49-godišnji Scott. Iako boluje od četvrtog stadija leukemije i bivši je alkoholičar, odlučio je riskirati.

"Ne idem nikamo bez pancirke. Možda sam lud, ali nisam glup. Kad sam čuo apel Volodimira Zelenskog, imao sam isti osjećaj kao godinama prije kad sam bio na jednom od svojih prvih sastanaka liječenih alkoholičara, kad su me zamolili da ustanem i govorim pred svima… Ne želim to učiniti, ali moram… Nisam veteran, ali imam iskustva u traganju i spašavanju pa se nadam da ću im moći pomoći barem u logističkom smislu", rekao je.

Pozadinsko djelovanje

Svi se ratni volonteri slažu kako su odlučili krenuti na bojišnicu kako bi pomogli Ukrajincima. No, većina ih je željela ostati barem djelomično anonimna zbog sigurnosnih razloga, ali i toga što njihova rodbina i prijatelji ni ne znaju da su oni u Ukrajini. Uz to, ukrajinska "Legija stranaca", priključena je pukovniji Azov, inače krajnje desna milicija koja je oformljena nakon ruske aneksije Krima. Još od 2014. primaju strane borce, no neki od njih su bili ekstremno desno orijentirani, što je i poslužilo Vladimiru Putinu za pokretanje invazije s ciljem "denacifikacije" Ukrajine. Vojska je i ovog puta odlučila prihvatiti strane borce, ali pod određenim uvjetima.

"Trebali bismo uzimati samo iskusne borbene veterane, to je lekcija koju učimo, jer ostali ne znaju u što se upuštaju, a kad to shvate, žele ići kući", otkrio je jedan ukrajinski general za američki vojni časopis Task & Purpose.

Ipak, većina stranih boraca, ali i volontera koji su priključeni interventnim službama i humanitarnim organizacijama još nije doživjela neprijateljsko djelovanje. Oni koji jesu, već su se vratili kući. Jedan je američki veteran za Vice News rekao da je u tri dana boravka u Ukrajini doživio više pucnjave, nego u cijeloj misiji u Afganistanu.

Drugi je dodao: "Vojske SAD-a i NATO-a su razmažene. Kad je riječ o vođenju rata, oni imaju zračnu potporu, medicinsku pomoć, logistiku, sve vrste podrške. Ovdje u Ukrajini nismo imali ništa od toga."

Pojavila se i bojazan da će Ukrajinci koristiti strane vojnike kao topovsko meso. No, njihova je uloga zapravo drugačija. "Ukrajina voli propagandnu vrijednost stranih dragovoljaca, ali radije ih drže u pozadini, u logističkim ili civilnim ulogama. Mislim da Ukrajina zapravo želi da svijet vidi kako se Ukrajinci bore", zaključuje Scott.

