Na ovotjednom samitu azijsko-pacifičke gospodarske suradnje u Kaliforniji susreli su se kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Joe Biden. Susret je podsjetio na doba hladnog rata, a Niall Ferguson se u svojoj kolumni za Bloomberg pita, što ako je ovog puta SAD Sovjetski Savez?

Kineski predsjednik pojavio se u otmjenoj električnoj limuzini koju proizvodi Hongqi. Biden nije ostao neimpresioniran i usporedio je limuzinu sa svojim blindiranim Cadillacom, kojeg naziva "Zvijer". Tako je prije pedeset godina Richard Nixon poklonio Leonidu Brežnjevu ključeve tamnoplavog Lincoln Continentala tijekom posjeta sovjetskog vođe SAD-u. Nixon se u svojim memoarima prisjetio kako su ga odveli na zastrašujuću vrtnju u vozilu u Camp Davidu.

Organizirano čišćenje grada za dolazak vođe

Na Zapadu općenito smatraju da je Zapad (ili barem SAD) taj koji se gospodarski uzdiže, dok Kina pada, no Xi smatra drugačije. No, izgleda da su u SAD-u željeli ostaviti dobar dojam pa je potencijalni predsjednički kandidat i sadašnji guverner Kalifornije Gavin Newsom organizirao davno planirano čišćenje San Francisca. Taj se napor nije smatrao nužnim za ljude koji žive u sjevernoj Kaliforniji i plaćaju poreze koji omogućuju distopiju, piše Ferguson, ali s dolaskom vođe kineske komunističke politike u grad znalo se što treba učiniti.

I dok se 1973. tijekom posjeta Brežnjeva sve vrtilo oko oporavka od katastrofe u Vijetnamu, improviziralo o prijedlogu za tajni bliskoistočni mirovni plan, govorilo o međusobnom smanjenu trupa u Europi, današnji čelnici supersila mogli su produktivno raspravljati o kontroli nuklearnog naoružanja ili miru na Bliskom istoku, kao što su to činili njihovi prethodnici prije pola stoljeća.

Američka strana bez komentara za Tajvan

Međutim, to nije bilo tako, ali je iskrsnulo pitanje Tajvana. U kineskoj izjavi spominje se da je Xi pozvao SAD da pokaže "konkretnim djelima" da ne podupire neovisnost Tajvana, da prestane slati oružje Tajvanu i prihvati "mirno ponovno ujedinjenje" Tajvana s Kinom kao "neizbježan". Američka strana na to nije dala komentar.

Kineska izjava također je osudila SAD zbog korištenja kontrole izvoza, pregleda ulaganja i jednostranih sankcija protiv Kine, ali ni na to nije bilo komentara.

Rast prihoda i potrošnje možda se vraća u trend, ali Kina zaostaje za SAD-om u dolarima, piše kolumnist. Kineski BDP bio je 76% veličine američkog 2021., a pao je na 64% u trećem kvartalu, otprilike tamo gdje je bio prije šest godina. Tu su i drugi problemi kineskog modela rasta, a i kineski privatni kapital je u padi. Rezultat je minimalna podrška gospodarstvu i pad valute.

Kina proizvodi, a SAD je gerontokracija

S druge strane, Kina ima industriju. "Već su izradili dovoljno tvornica solarnih ploča da zadovolje potrebe cijelog svijeta", istaknuo je Keith Bradsher u New York Timesu. Do kraja 2024. Kina će u samo pet godina izgraditi toliko petrokemijskih tvornica koliko i sve one koje sada rade u Europi plus Japan i Južna Koreja. Uz to, Kina gradi 46% svjetskih brodova. Većina baterija za električne automobile proizvodi se u Kini. I tako dalje, i tako dalje.

Iako se govori da je "vrhunac Kine" prošao, od 2017. udio američkog uvoza koji dolazi iz Kine pao je za samo 5%. Apple još uvijek tamo proizvodi veliku većinu svojih iPhonea. SAD je pak gerontokracija, poput Sovjetskog Saveza. Predsjednik puni 81 godinu, njegov glavni suparnik za predsjednika, Donald Trump, proslavio je svojih 77 godina. I građani su, baš i kao u bivšem Sovjetskom Savezu razočarani. U nedavnoj anketi pokazalo se da glasači mlađi od 30 godina više vjeruju Trumpu u pogledu gospodarstva za nevjerojatnih 28 postotnih bodova. Manje od jedan posto ispitanika mlađih od 30 godina ocijenilo je trenutno gospodarstvo izvrsnim.

Dva načina za izgubiti

U hladnom ratu postoje dva načina da se izgubi: unutarnji kolaps i "konvergencija", odnosno da postaneš poput svoga neprijatelja. To je bio jedan od razloga zabrinutosti u sedamdesetima prošloga stoljeća tijekom utrke u naoružanju i špijunaži.

Kod samit supersila često se javlja neobičan osjećaj da dvije supersile nisu sasvim suprotne strane kako predstavljaju, što susret može učiniti zlokobnim i komičnim. Ako se kubanska raketna kriza ponovi nad Tajvanom, strana koja nameće blokadu neće biti, kao 1962., SAD. Bit će to Kina, piše Bloombergov kolumnist i zaključuje da je biti Sovjetski Savez u 2024. čudna uloga koju bi netko želio igrati.

