Predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi rekla je u srijedu tajvanskom parlamentu kako je ta otočna država "jedno od najslobodnijih društava na svijetu", pohvalila predsjednicu Tsai Ing-wen, te pozvala na pojačanu međuparlamentarnu suradnju.

Pelosi je kasno u utorak stigla u Taipei na nenajavljeno ali pomno praćeno putovanje, rekavši kako ono pokazuje nepokolebljivu predanost SAD-a samoupravnom otoku za koji Peking tvrdi da je dio Kine.

Pozvala na jačanje suradnje

Pelosi je u srijedu zahvalila predsjednici Tsai Ing-wen na njezinu vodstvu, te pozvala na jačanje međuparlamentarne suradnje. Sada je više nego ikad ključna američka solidarnost s Tajvanom, rekla je Pelosi, dodajući da je američka odlučnost da očuva demokraciju u Tajvanu i ostatku svijeta i dalje čvrsta.

"Pohvaljujemo Tajvan jer je jedno od najslobodnijih društava na svijetu", rekla je Pelosi u tajvanskom parlamentu. Također je kazala kako novi američki zakon usmjeren na jačanje američke industrije čipova u natjecanju s Kinom "nudi veće mogućnosti za gospodarsku suradnju SAD-a i Tajvana".

Pelosi je na konferenciji rekla da se nada da će njezin dolazak u Tajvan dovesti do više dolazaka američkih dužnosnika te podsjetila da je pet senatora ranije ove godine posjetilo Tajvan. "Oko toga se nije pravila strka", rekla je Pelosi.

"Nadam se da je jasno da se Kina prethodno protivila tome da Tajvan sudjeluje u određenim sastancima, ali da se neće protiviti ako ljudi u Tajvan dođu u miru te kako bi ga podržali. Napravili su veliku strku jer sam predsjednica Zastupničkog doma SAD-a. Ne znam je li to razlog ili izgovor", rekla je Pelosi.

"Što god Kina planira napraviti, ona će to napraviti kada bude spremna", dodala je Pelosi. "Jako je važno da poruka bude jasna. Amerika je predana tome da Tajvan bude siguran... no ovo se tiče vrijednosti koje dijelimo, a to su demokracija i sloboda. Tajvan je primjer ostatku svijeta. Jesu li to nesigurnosti predsjednika Kine (Xija Jinpinga) koje se tiču njegove političke situacije? Ne znam", ustvrdila je predsjednica Zastupničkog doma SAD-a.

Na pitanje o demokraciji i Kini, Pelosi je rekla: "Vaše pitanje dolazi u trenu kada traje bitka između demokracije i autokracije. Moramo svijetu pokazati uspjeh Tajvana i njegovih stanovnika. Njihova hrabrost da postanu demokratičniji... uzor su regiji u tom smislu. Kontrast je to u odnosu na ono što se događa u Kini", rekla je te dodala da je u Tajvan došla kako bi pričala o njemu, a ne o Kini.

Pelosi je rekla da je SAD ponosan na Tsai i način na koji vodi Tajvan. "Prije 43 smo godine obećali da ćemo stati uz Tajvan. Američka delegacija koja je stigla u Tajvan želi poručiti da SAD neće odustati od svog obećanja Tajvanu. Ponosni smo što smo ovdje. Solidarnost s Tajvanom od krucijalne je važnosti", dodala je.

Kina osudila njezin posjet

Iako Pelosi nije prva predsjednica američkog Zastupničkog doma koja je otišla na Tajvan - Newt Gingrich posjetio ga je 1997. - njezin posjet dolazi u trenutku kada su se odnosi između Pekinga i Washingtona naglo pogoršali, u vrijeme kada je Kina puno moćnija gospodarska, vojna i geopolitička sila nego što je bila četvrt stoljeća ranije.

Kina smatra Tajvan dijelom svog teritorija i nikada nije odustala od upotrebe sile nastojeći ga staviti pod svoju kontrolu. Sjedinjene Države upozorile su Kinu da ne koristi ovaj posjet kao izgovor za vojnu akciju protiv Tajvana. Kina je američki posjet Tajvanu na najvišoj razini u posljednjih 25 godina osudila kao prijetnju miru i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu te uzvratila nizom vojnih vježbi, pozivom na razgovor američkom veleposlaniku u Pekingu i najavom obustave uvoza nekoliko poljoprivrednih proizvoda iz Tajvana.

Tajvansko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da su kineske vježbe bojnim streljivom oko tog demokratskog otoka ovog tjedna pokazale namjeru Pekinga da uništi regionalni mir i stabilnost. Tajvan je povećao razinu pripravnosti i reagirat će na vrijeme i primjereno na vježbe, rekao je glasnogovornik ministarstva obrane novinarima putem glasovne poruke.

Dugogodišnja kritičarka Kine, posebno po pitanju ljudskih prava, Pelosi se kasnije u srijedu treba sastati s bivšim aktivistom s trga Tiananmen, hongkonškim knjižarom kojeg je Kina uhitila, te tajvanskim aktivistom kojeg je nedavno oslobodila.

Osuda vojnih vježbi

Inače, uoči susreta Nancy Pelosi s tajvanskom predsjednicom Tsai, vlada Tajvana najavila je da podiže stupanj pripravnosti svoje vojske. Vlasti su najavile da će "osigurati sigurnost i stabilnost oko otoka", što je jasan odgovor na kinesku najavu četverodnevnih vojnih vježbi koje će se održati oko Tajvana, a trebale bi početi sutra.

Tajvanska vlada dodala je da bi se "građani trebali osjećati sigurnima" te je snažno osudila kinesku najavu četverodnevnih vojnih vježbi s bojevim streljivom, koju Kinezi olaniraju održati oko otoka. Takve vježbe znače "povredu tajvanskog teritorija" i "svode se na blokadu tajvanskog zračnog i pomorskog prostora", objavila je vlada Tajvana.

Na Twitteru je objavljena i karta koju su objavili kineski državni mediji. Karta prikazuje lokacije planiranih kineskih vojnih vježbi, koje će se održati od četvrtka do nedjelje, nakon odlaska Nancy Pelosi s Tajvana. I tajvanska predsjednica Tsai osudila je kineske vojne vježbe, kazavši da se radi o "nepotrebnoj reakciji". "Tajvan je posvećen održavanju statusa quo u Tajvanskom tjesnacu", rekla je Tsai.

Tajvansko ministarstvo obrane najavilo je da će se "suprotstaviti svakom potezu koji narušava teritorijalni suverenitet Tajvana", piše BBC. Peking je objavio da "nijedan strani avion ili brod ne bi trebao ući na područje dok se u njemu održavaju vježe".