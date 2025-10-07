Sumnjivi baloni otkazali im letove, ovo je već 544. put ove godine: Iznenadit će vas što je u njima

Baloni koji su prevozili tisuće kutija cigareta poremetili su letove u Litvi, zbog čega je zračna luka u Vilniusu bila zatvorena satima.

Nacionalni centar za upravljanje krizama (NCMC) rekao je za BBC da je otkriveno 25 meteoroloških balona koji su ulazili u Litvu iz susjedne Bjelorusije, od kojih su dva završila direktno iznad zračne luke.

Zračna luka je izjavila da je zatvaranje dovelo do otkazivanja 30 letova što je utjecalo na 6000 putnika. Upozorila je da bi i dalje moglo biti kašnjenja.

Baloni s cigaretima nisu ništa novo

Baloni lansirani tijekom vikenda lebdjeli su iznad područja Vilniusa, glavnog grada Litve i blizu granice s Bjelorusijom, rekli su litavski dužnosnici.

Najmanje 11 balona s 18.000 paketića cigareta s crnog tržišta je pronađeno, iako bi taj broj mogao porasti, priopćila je litavska Državna granična straža.

Unatoč poremećajima koje su izazvali, glasnogovornik NCMC-a rekao je: "Baloni s krijumčarenim teretom, cigaretama iz Bjelorusije, nisu ništa novo u Litvi, Latviji i Poljskoj. Do sada je ove godine zabilježen ulazak 544 balona iz Bjelorusije u Litvu, rekao je, dok ih je prošle godine bilo 966".

Isti scenariji i u Poljskoj

U međuvremenu, sjeveroistočna poljska regija Podlaskie, koja graniči i s Bjelorusijom, zabilježila je više od 100 slučajeva u kojima je krijumčarena roba dopremljena iz susjedstva pomoću balona, ​​koji se obično koriste za nošenje meteoroloških instrumenata na velike nadmorske visine.

Prošlog mjeseca, u jednom slučaju, poljska policija pritvorila bjeloruskog državljanina čiji je automobil kružio oko cigareta prokrijumčarenih pomoću balona. Navodno je na njegovom telefonu pronađena oznaka za geolokaciju povezana s ilegalnom robom.

Na pitanje zašto kriminalci koriste metodu koja je vrlo osjetljiva na vremenske uvjete, umjesto puno upravljivijih dronova, glasnogovornik NCMC-a je rekao: "Meteorološki baloni su rudimentaran alat koji koriste krijumčari, jeftiniji su od dronova za prijevoz cigareta iz Bjelorusije. Cilj naših službi je zaplijeniti što veće količine krijumčarene robe i pritvoriti organizatore i počinitelje kako bi ta aktivnost bila neprofitabilna i ne predstavljala rizik za civilno zrakoplovstvo."

