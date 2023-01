Napetost između Kine i Tajvana može se "rezati nožem", a posebno snažno se dâ osjetiti na najjužnijoj točki otoka koji se službeno zove Republika Kina, ali se još od 1949. godine odupire tome da postane dio Narodne Republike Kine. Napetost je ogromna jer Kina šalje sve agresivnije poruke da je kucnuo čas "vraćanja" Tajvana pod njene skute, a uz te poruke svako malo ondje šalje i svoje borbene zrakoplove.

Upravo tim povodom novinarka Sky Newsa otišla je na najjužniju točku Tajvana, udaljeno mjesto šibano vjetrom, ali s jedinstvenim uvidom u potencijalno opasan sukob koji se odigrava gore na nebu. Na vrhu tamošnjeg brežuljka u tri smjera vidi se more: Tihi ocean na istoku, kanal Bashi na jugu i Tajvanski tjesnac na zapadu. Tamo skoro svakoga dana dolazi Robin Hsu, bivši mornarički vezist, a danas radijski entuzijast. Kod nas bi rekli: radioamater.

'Ugrožavate našu sigurnost'

Hsu na to mjesto dolazi vozilom opremljenim kućnom antenom i audio prijemnicima. Kaže da je to najbolje mjesto na otoku za slušanje aktivnosti borbenih zrakoplova, odnosno razgovora vojnih pilota putem radio-veze. Mnogo je civilnih komunikacija koje je "ulovio" njegov pribor poput razgovora posada obližnjih brodova ili kontrolora leta koji usmjeravaju komercijalne zrakoplove. No, razgovori koje Hsu dolazi slušati putem radio-veze na najjužniju točku otoka posve su drugačiji, piše Sky News.

Nakon iznenadne, pucketave, ali glasne eksplozije zvuka, iz Hsuevih zvučnika čuo se glas na mandarinskom. To tajvanska vojska upozorava pilote kineskih borbenih zrakoplova.

"Ušli ste u našu jugoistočnu ADIZ [identifikacijsku zonu protuzračne obrane]. Ugrožavate našu sigurnost, okrenite se i odmah otiđite", kaže glas iz zvučnika.

Ubrzo potom, upozorenje se ponavlja.

"Ovo je uobičajeno", kaže Robin Hsu.

Veliki porast kineskih borbenih letova

Objašnjava kako je to dokaz da se negdje na nebu iznad kineski borbeni zrakoplov približio tajvanskom zračnom prostoru - prešavši famoznu "Središnju liniju", neslužbenu morsku granicu između Kine i Tajvana. Tajvan je samoupravni otok i demokracija koju Kina doživljava kao svoju. Preuzimanje kontrole nad otokom deklarirani je prioritet kineskog čelnika Xi Jinpinga i letovi borbenih zrakoplova dio su šire slike tog pojačanog pritiska Pekinga.

Hsu od 2020. skoro svakodnevno prati i bilježi takvu komunikaciju te napominje da je u posljednje vrijeme primijetio veliki porast. Kaže da se broj kineskih zrakoplova koji lete uz obalu Tajvana povećao pet puta. Snimio je i druge interakcije. Recimo, glas američkog pilota koji šalje upozorenje kineskim zrakoplovima.

"Ovdje vojni zrakoplov SAD-a, provodim zakonite vojne aktivnosti u međunarodnom zračnom prostoru, kao što je zajamčeno međunarodnim pravom", kazao je.

Hsu smatra da je ton tih razgovora ponekad namjerno podrugljiv i provokativan.

'Odmah odlazi! Odmah odlazi!'

Ponekad čuje i kineske pilote. Njihovi glasovi dolaze iz samih zrakoplova, a ne iz vojnog zapovjedništva. Jedan taj glas, čiju je snimku HSU pustio novinarki Sky Newsa, izdaje upozorenje američkim zrakoplovima da se ne približavaju kineskom zračnom prostoru.

"Ovo su zračne snage Narodnooslobodilačke vojske Kine. Ušli ste u kineski teritorijalni zračni prostor", kaže glas na kineskomk, a odmah potom dodaje na engleskom: "Odmah odlazi! Odmah odlazi!"

"Čujete da su nervozni", kaže Hsu.

Vjerojatno jesu, jer ti letovi su jako rizični. Usred takve napetosti, dovoljan je jedan pogrešan korak bilo koje strane da sve eskalira u ozbiljan sukob.

'Kineski vojni zrakoplovi uvijek su iznad nas'

Robin Hsu snimke objavljuje na svojoj Facebook stranici. Taj ga pothvat košta dosta vremena i novca, pa je pitanje što ga motivira. Kaže kako vjeruje da su u prošlosti tajvanski dužnosnici željeli da ljudi vjeruju da je situacija pod kontrolom i da su rizici po otok ograničeni.

"Ali kineski vojni zrakoplovi uvijek su tu, iznad nas", kaže.

Stoga Hsu želi da ljudi znaju kolika je stvarna prijetnja i da, ako dođe vrijeme za to, Tajvan bude spreman.

"Volim svoju zemlju. Ovo je moja dužnost", kaže.