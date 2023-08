"Uznemirena sam, ja sam sudila tom čovjeku. Znam ga, i drugi suci su mu sudili. To što je učinio… mogao je ući u Sud i pobiti sve nas. To je takav čovjek. Ne kažem da smo bitniji od ovih žrtava", rekla je predsjednica Općinskog suda Gradačac Slobodanka Kojić.

Dva dana nakon što je sud u Gradačcu priopćenjem pravdao odluku sutkinje Lejle Numanović koja nije donijela odluku o određivanju mjera zabrane prilaska već tada višestruko osuđivanom Nerminu Sulejmanoviću, predsjednica suda sazvala je konferenciju za medije na kojoj je ponovila kako policija nije donijela dokaze na temelju kojih bi sud Sulejmanoviću mogao zabraniti približavanje nevjenčanoj supruzi koju je četiri dana nakon toga ubio.

'Nije bilo dokaza'

Navodi da je policija dostavila samo službene zabilješke iz kojih se ne mogu utvrditi detalji nasilja, jer, kako kaže, nisu navedeni. "Sve činjenice moraju se dokazati, ovdje nije bilo dokaza. Ovdje je samo bila službena zabilješka PU Gradačac i izjava da je oštećena Nizama Hećimović odbila dati izjavu, ali morala je policija insistirati na tome da kaže da, ako ne da izjavu, svaka odluka Suda bi bila nezakonita. Zakon o krivičnom postupku, nasilju u obitelji i prekršajnom postupku, dokaze za sud prikupljaju policija i tužilaštvo. Jesu li se mogla saslušati dvojica policajca – mogla su, ali to radi policija. Sudac ne saslušava ni nasilnika ni žrtvu. Donosi odluku samo na osnovu onoga što je policijska stanica dostavila. Kad dođe optužnica u sud, sudac je potvrđuje na osnovu dokaza koje je dostavio tužitelj", ponovila je.

Iz spisa proizlazi da nije nikada kažnjavan'

Na pitanje zbog čega se insistiralo na visokim standardima kada je riječ o osobi s ranijim kriminalnim dosjeom, odgovara:

"Nema kod suda visokih standarda. Nešto prihvatite kao dokaz ili ne prihvatite. Točno je da je Sulejmanović poznat pravosudnim organima u razdoblju 2006.-2009., ja sam mu sudila kao sutkinja i odredila mjeru pritvora. Ali u spisu nije bio izvod iz kaznene evidencije, iz spisa policije proizlazi da on nije nikada kažnjavan. Mora postojati izvod iz kaznene evidencije koji ima policijska uprava da bi se Sudu stavilo do znanja o kakvoj osobi se radi", kazala je Kojić.

'Sutkinja na bolovanju i jako lošeg psihičkog stanja'

Kategorički je odbacila da je sukinja Numanović bila u bilo kakvoj vezi sa Sulejmanovićem. Kako je istaknula, Numanović je udata i majka dvoje djece koja nije poznavala ubojicu niti surađivala s njim i da samo radi u Gradačcu te da živi u Tuzli.

"Ona nije na bilo koji način sudjelovala u pomaganju Nerminu Sulejmanoviću. Društvene mreže su prenijele neistinu i to što se radi na društvenim mrežama je strašno. Shvaćam kao predsjednik Suda i kao čovjek da je ovo strašan događaj i da svi žele komentirati, ali na takav način, a to se ne može sankcionirati, a svakome se može dogoditi i to je strašno. Trebalo bi to sankcionirati, ja kao predsjednik Suda nisam u prilici; to graniči s vulgarnošću ", kaže Kojić.

Novinarima je rekla kako nema informaciju da sud pokrenuo disciplinski postupak protiv sutkinje Numanović. Ona je trenutno na bolovanju i jako je lošeg psihičkog stanja nakon svega, ističe.