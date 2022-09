Zdravstveni dužnosnici su još od početka pandemije koronavirusa upozoravali su da bi najveća prepreka kontroli virusa bila njegova sposobnost da mutira u sve zaraznije i opasnije oblike.

Najnovija verzija koja izaziva uzbunu je nova podvarijanta Omicrona pod nazivom BA.2.75.2. koji je već stekao sposobnost izbjegavanja imuniteta koji pružaju trenutna cjepiva i ne može se neutralizirati mnogim dostupnim antivirusnim lijekovima. Do sada je soj prijavljen u 47 zemalja i u 39 američkih država, gdje još uvijek čini manje od 1% slučajeva Covid-19.

BA.2.75.2, kao što njegova nomenklatura sugerira, nastao je iz podvarijante BA.2.75. Brzo raste, osobito u Indiji, iako BA.2.75.2 čini samo 0,5% slučajeva do sada u svijetu. Budući da ima mnogo sličnosti s postojećom podvarijantom, Svjetska zdravstvena organizacija nije označila BA.2.75.2 kao novu varijantu, već ju je izdvojila kao "podvarijantu Omikrona pod nadzorom", što znači da bi zdravstveni dužnosnici trebali dati prioritet praćenju slučajeva kako bi kako spriječili porast infekcija.

Neki stručnjaci su ga neslužbeno počeli zvati Centaurus, nakon što mu je jedan korisnik Twittera dao taj nadimak, piše Time.

Jedan lijek pomaže?

BA.2.75.2 je pokupio tri dodatne mutacije iz BA.2.75, od kojih su dvije gdje se virus veže na ljudske stanice kako bi ih zarazio. Prema jednoj studiji švedskih istraživača objavljenoj 16. rujna, a koje još nije recenzirano, ova odstupanja pomažu BA.2.75.2 da izbjegne sve trenutno dostupne tretmane antitijelima koje je odobrila Američka agencija za lijekove. osim jednog - bebtelovimaba.

Proizvedeno od strane tvrtke Lilly, ovo liječenje monoklonskim antitijelima daje se kao IV infuzija osobama s blagim do umjerenim simptomima Covid-19 koji su pod velikim rizikom od napredovanja u težu bolest. Ali budući da lijek cilja samo na određeni dio proteina šiljaka virusa, nema jamstva da virus neće razviti mutacije kako bi ga izbjegao.

Dana 7. rujna u časopisu New England Journal of Medicine, japanski znanstvenici izvijestili su o malo ohrabrujućim nalazima u svojim testovima BA.2.75 u odnosu na dostupne tretmane. I oni su otkrili da bebtelovimab može neutralizirati varijantu, a također su izvijestili da su neki od prvih razvijenih antivirusnih tretmana, poput remdesivira i molnupiravira, kao i najnoviji, Paxlovid, također i dalje učinkoviti.

Nepotpuna slika

Ali otpornost je značajka BA.2.75.2, zbog čega su zdravstveni dužnosnici zabrinuti. Švedski znanstvenici također su izvijestili da su razine protutijela koja se bore protiv virusa kod darivatelja krvi, od kojih su neki bili cijepljeni ili nedavno zaraženi SARS-CoV-2, bile pet puta niže protiv BA.2.75.2 nego protiv trenutno dominantne varijante Omicron, BA.5. Također su otkrili da je BA.2.75.2 otporan na antivirusnu kombiniranu terapiju Evusheld. Uzimajući to u obzir, zaključili su znanstvenici, ova varijanta "efikasno izbjegava trenutni imunitet u populaciji i predstavljaju najotporniju varijantu karakteriziranu do danas."

Trenutno je slika nepotpuna. Studije na ljudima najnovijeg dopunskog cjepiva protiv Covid-19, koje cilja na dvije druge podvarijante Omicrona, BA.4 i BA.5, još nisu dovršene, a nije jasno ni koliko će biti učinkovite protiv BA.2.75.2. No postoje naznake iz studija koje uključuju originalno cjepivo o tome kakvu bi zaštitu ljudi mogli očekivati ​​ako se varijanta proširi.

David Montefiori, virusni imunolog u Medicinskom centru Sveučilišta Duke koji nadzire testiranje učinkovitosti Moderninog mRNA cjepiva protiv novih varijanti, sada proučava kako uzorci krvi ljudi imuniziranih Moderninim cjepivom podnose BA.2.75.2. U ranijim studijama protiv BA.2.75 rezultati su bili ohrabrujući. U prepisci objavljenoj u New England Journal of Medicine 9. rujna, on i njegov tim izvijestili su da su razine protutijela koja se bore protiv virusa protiv BA.2.75 više od četiri puta niže od razina protiv izvornog virusa među ljudima cijepljenim Moderninim cjepivom.

Međutim, tri dodatne mutacije BA.2.75.2 "mogle bi virus potencijalno učiniti manje osjetljivim na neutralizaciju", kaže on, "ali moramo ga testirati i saznati." Rezultati tih studija koje su u tijeku, a financiraju ih i Moderna i Nacionalni instituti za zdravlje, očekuju se u listopadu.