Studenti u Novom Sadu blokirali ulaz u grad: 'Svega nam je dosta'

Studenti u Srbiji, koji prosvjeduju već više od tri mjeseca pripremili su danas nove akcije te pozvali i sugrađane da se u što većem broju okupe na ulicama.

Blokade diljem zemlje provodit će se povodom 100 dana od nesreće na Željezničkoj stanici, u kojoj je poginulo 15, a teško je ozlijeđeno dvoje ljudi.

Studenti Sveučilišta u Kragujevcu danas će istrčati štafetni maraton do Beograda, dok će studenti Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu blokirati most Gazelu od 11 do 18 sati, piše Telegraf.rs.

A u Novom Sadu od 11 do 14 sati, bit će blokirane tri velike prometnice preko kojih će biti onemogućen ulaz u grad.

U više gradova u Srbiji, ali i šire, i danas će se obilježiti "15 minuta tišine" tijekom kojih će sve simbolično stati na 15 minuta za žrtve tragedije.

