Osmero učenika i zaštitar Osnovne škole "Vladislava Ribnikara" u središtu Beograda su ubijeni, a još sedmero je ozlijeđeno u srijedu ujutro kad je na njih pucao 14-godišnji učenik te škole koji je uhićen, novi su podaci koje je potvrdio MUP Srbije poslije nezapamćene tragedije u povijesti tamošnjeg školstva.

Šestero učenika i jedna profesorica teško su ozlijeđeni i smješteni u Hitnom centru i Dječjoj klinici Tiršova, navodi u priopćenju MUP, nakon što su mediji u nizu konfuznih i nepouzdanih informacija ranije objavili da je preminula i ranjena profesorica povijesti.

Dvojica dječaka imaju prostrijelne ozljede nogu, a jedna djevojčica je na operaciji s teškom ozljedom glave, potvrdili su liječnici u Tiršovoj.

Dr. Ivana Stevanović, direktorica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kazala je na televiziji K1 da se ovog jutra nažalost dogodilo ono što nitko nije ni sanjao da će se dogoditi u Srbiji i Beogradu.

"To su slike koje smo gledali u SAD-u, što je tamo svakodnevica. O tome će puno bolje govoriti psiholozi i psihijatri, to je takozvani efekt 'ekspres lonca'. Ako su zaista točni podaci da je dječak godinama bio isključivan iz društva ili na neki način trpio 'buling', to je lekcija koju ćemo naučiti iz ovoga, da u budućnosti radimo na sistemu vrijednosti i onome što nam je zaista bitno. Meni je zapanjujuća činjenica da je dječaku bilo tako lako dostupno oružje, kao i način na koji je on došao do njega, ušetao u školu s pištoljem s ne znam ni ja koliko metaka i napravio ovo u dvorištu škole i učionicama", rekla je kriminologinja Stevanović i dodala da se neke stvari, što god napravili, ne mogu prevenirati.

Istaknula je da su prije 20 ili 30 godina postojali slučajevi gdje su maloljetnici, dobri učenici, činili teška kaznena djela.

"O tome govori efekt 'ekspres lonca', ta djeca su ubijala članove obitelji zbog neke zabrane ili loše ocjene. Ovo je nešto što se nikada nije dogodilo u Srbiji, ali ne mogu tvrditi da se neće opet dogoditi. Živimo u vremenu koje je potpuno drugačije, nažalost u vremenu suvremene tehnologije koje su nam pored dobrih stvari donijele i neke jako loše. Naša djeca trpe veliki pritisak i od vršnjaka i od svojih roditelja, od očekivanja. Kao da su zaboravili da budu prijatelji", kazala je dr. Stevanović na televiziji K1.

Prema pisanju medija, dječaka su vršnjaci zvali štreber.

"Nažalost, više nije primat da djeca budu prijatelji. Moramo se kao društvo i kao država vratiti korak unatrag. Radi se o školi koja slovi za jednu od elitnih u Beogradu. Jesmo li dovoljno radili s tom djecom da budu drugovi i drugarice? Ne želim okrivljavati nikoga u ovom trenutku, ali moramo postaviti pitanje što roditelji očekuju od svoje djece. Tisuće pokušaja bilo je da se zabrane mobilni telefoni u školama, a roditelji su bili protiv. Plašim se da ovo nije prvi i posljednji slučaj i da ćemo se s ovim u budućnosti suočavati", poručila je.