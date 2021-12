Otkako su južnoafričke vlasti objavile da se pojavila nova varijanta koronavirusa s neobično velikim brojem mutacija, mnoge zemlje reagirale su uvođenjem ograničenja putovanja i dodatnih mjera opreza. Još je mnogo toga nepoznato o omikronu. Dok znanstvenici prikupljaju više informacija, javnost muče pitanja je li uzbuna opravdana i što se još može poduzeti u vezi nove varijante koronavirusa.

Američka stručnjakinja dr. Leana Wen, profesorica zdravstvene politike na Institutu za javno zdravstvo Sveučilišta George Washington, za CNN je kazala kako se u vezi omikrona nameću tri pitanja.

Tri ključna pitanja o omikronu

Prvo, je li zarazniji i ako jest, može li istisnuti postojeće varijante i postati dominantan, kao što je bio slučaj s delta varijantom? Drugo, može li izazvati teži oblik bolesti, što bi bilo zabrinjavajuće. I treće, postoji li ono što nazivamo "imuni bijeg", odnosno može li omikron zaobići zaštitu koju pružaju postojeća cjepiva?

''Malo je vjerojatno da će omikron učiniti postojeća cjepiva potpuno neučinkovitima, ali bi moglo doći do smanjenja njihove učinkovitosti. Ono što je u početku izazvalo uzbunu među liječnicima i znanstvenicima u Južnoj Africi bila je brza stopa širenja ove nove varijante. Čini se da nadmašuje deltu u brzini širenja, no hoće li je istisnuti i postati dominantna varijanta tek treba vidjeti. Osim toga, zbog više od 50 mutacija ove varijante postavlja se pitanje može li uspješno izbjeći cjepivima, ali i tretmanima poput monoklonskih antitijela. To su vrste informacija koje ćemo morati dobiti daljnjim znanstvenim istraživanjima'', kazala je Wen za CNN.

Na pitanje koliko će znanstvenicima trebati vremena da dobiju odgovore na ta pitanja, Wen je kazala kako se zasad pretpostavlja da je omikron zaraznija varijanta, ali da to tek treba potvrditi.

Dva tjedna za ključne informacije

Također, kaže, još se ne zna uzrokuje li teži oblik bolesti.

''To je nešto o čemu bismo mogli dobiti više informacija sljedećih dana praćenjem kliničkih ishoda prvih osoba zaraženih u Južnoj Africi. Istraživanja su već u tijeku kako bi se ispitalo hoće li antitijela proizvedena cjepivima imati učinak na omikron. Dr. Anthony Fauci i drugi procjenjuju da će za dobivanje tih informacija biti potrebno oko dva tjedna'', kazala je Wen dodavši da su mnogi istraživači uvjereni kako će oni koji su primili dvije doze cjepiva, ali i booster dozu, imatu vrlo jak imunosni odgovor i na omikron varijantu.

Ipak, napominje dr. Wen, još se ne zna u kojoj mjeri bi prethodna preboljenja covida mogla štititi od omikrona. Što se tiče testiranja. ona smatra kako bi se PCR testovima lako mogla utvrditi zaraza i omikronom, a moguće i brzim antigenskim testovima.

'Možda će se pokazati kao lažna uzbuna'

Na pitanje ne reagiraju li pojedine zemlje pretjeranim uvođenjem ograničenja, ako se o omirkonu još ne zna dovoljno, dr. Wen je za CNN rekla da ne smatra to pretjeranim..

''Tijekom pandemije često smo reagirali na stvari koje su se dogodile umjesto da smo se preventivno pripremali. Možda će se omikron pokazati kao lažna uzbuna. Nadam se da je to tako, ali nada nije strategija. Iz perspektive politike, vjerujem da se vlade moraju pripremiti za najgori scenarij te početi pripremiti dodatne bolničke kapacitete i upućivati građane da se bolje zaštite. Predsjednik Joe Biden je, primjerice, pozvao sve odrasle Amerikance da se cijepe dodatnim dozama'', kazala je.

'Ne vraćamo se na početak pandemije'

Dr. Wen ne smatra da pojava omikron varijante virusa ne vraća svijet na početak pandemije.

''Daleko od toga. Mnogo je toga što je sada drugačije u odnosu na početak pandemije. Imamo cjepiva, testove i terapije. Imamo infrastrukturu da odgovorimo na ovu varijantu i buduće varijante. Ipak, još uvijek moramo biti na oprezu i biti spremni primijeniti alate koje imamo. Znajte da iste mjere koje štite od drugih varijanti, također štite i od omikrona, jer je ovo još uvijek covid-19, respiratorni virus. Nošenje maski u zatvorenim prostorima, fizička distanca i prozračivanje prostorija smanjit će vjerojatnost njegovog širenja.

Osobe koje nisu cijepljene trebale bi se cijepiti što je prije moguće. To uključuje djecu koja tek ispunjavaju uvjete za cjepivo. Oni koji su cijepljeni rebali bi primiti dopunske doze. Zajedno smo prošli kroz toliko toga i napravili ogroman napredak. Možemo proći i kroz ovu fazu pandemije, uključujući omikron i druge varijante'', poručila je dr. Wen.