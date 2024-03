Buduća kraljica ima rak, kralj Charles ima rak. Teška vremena za britansku kraljevsku obitelj. U studiju RTL Direkta gostovala je dobra poznavateljica tamošnjih prilika, nekadašnja dopisnica iz Londona Ana Muhar Blanquart.

Je li vas iznenadilo da je Kate Middleton ovako urbi et orbi objavila da ima rak?

Nije me iznenadilo da je odlučila objaviti javnosti da ima rak, ali neugodno me iznenadila vijest koju je s nama podijelila.

Mislite li da su je na to natjerali mediji, zadnjih tjedana smo bili svjedoci totalnog ludila i teorija zavjere?

Ne bih rekla da kraljevska obitelj donosi odluke na temelju kojekakvih zavjera, pa čak i na temelju medijskih napisa. Mislim da je ona procijenila sa svojim suprugom i u dogovoru s kraljem Charlesom da je vrijeme da podijeli s javnosti razlog zbog kojega ona neko duže vrijeme ne može niti će moći obavljati svoje dužnosti. Tu je prisutan jedan vrlo jak osjećaj dužnosti koji je teško shvatiti bilo kome tko nije iz kraljevske obitelji. Oni stalno spominju tu dužnost koju imaju prema Britancima.

Camilla preuzela velik dio dužnosti

Nedavno smo doznali da j kralj ima rak i mnogi su komentirali da je iznenađujuće da je i on javno izašao sa svojom dijagnozom?

Još više nego Catherine on ne može obavljati svoje dužnosti neko duže vrijeme. Raspored monarha je pretrpan i on ga ne može obavljati ga, tako da je morao reći o čemu se tu radi i objaviti svoje zdravstveno stanje. Ali imam osjećaj da kralj Charles, promatrajući njegov način vladavine, on ima tu jednu empatičnu osobinu koju bi možda htio iskoristit to svoje žalosno stanje da podijeli s javnošću da nema sramote i prikazati da nitko nije imun i nitko ne bi trebao osjećati sram.

Tko će sada raditi sve te kraljevske dužnosti?

Mnogi zaboravljaju spomenuti princa Williama koji se vrlo dostojanstven, hrabar i odvažan način primio posla i obavlja sve svoje dužnosti. Nekoliko puta je prilikom susreta s javnosti spomenuo svoju suprugu na vrlo lijep način. Tu je princ William i jedna ironija da zapravo Camilla, koju se toliko dugo odbijalo primiti u kraljevsku obitelj, je na sebe sada preuzela velik dio obaveza i obnaša ih vrlo dobro. Vrlo je žalosno razdoblje za kraljevsku obitelj. Rekla bih da je i gora situacija od 1992. kada su se rastali princ Charles i njegova Diana. Kao i tada, tako i sada, vjerujem da će prebroditi. Ono što je zanimljivo, uvijek je bila jaka uloga monarha u odnosu na kraljevsku obitelj. Kada je lady Diana poginula, veliku je ulogu imao Tony Blair i njegova reakcija. Sada je tu jedan problem da Sunak nema tu karizmu koja bi bila dovoljno jaka da preuzme na sebe javni dijalog i bude neka spona između kraljevske obitelji i javnosti.

Sada je došao trenutak da se neki ispričavaju zbog šala. Je li ovaj slučaj kako se mediji odnose, prije svega prema ženama u toj kraljevskoj obitelji?

Meni je veći problem od toga što su tradicionalni mediji posustali od svoje ozbiljnosti, samopouzdanja i provjere izvora i da su dali previše prostora teorijama zavjere. To pridonosi javnoj histeriji.