Radiotelevizija Republike Srpske objavila je polusatni intervju s Hrvatom, Vjekoslavom Prebegom, pripadnikom ukrajinske vojske kojega su Rusi zarobili prije tjedan dana u Ukrajini.

Nije jasno pod kojim su okolnostima Rusi taj intervju dogovorili, ali svrha je jasna - u ukrajinsko ruskom sukobu širenje propagande je ključno.

'To je doslovno saslušanje'

Međutim, čak i ako bi se zanemarilo to da je razgovor problematičan već zato što je riječ o ratnom zarobljeniku, od prvih trenutaka primjećuje se da je ratni zarobljenik posjednut na stolac, kamera mu je statično uperena u lice, novinar mu se obraća s "ti", a nerijetko ga i prekida usred rečenice.

Profesorica etike novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović u tome što je objavio RTRS ne vidi niti traga novinarskog izvještavanja. Ono što primjećuje za nju je jasna politička poruka u kojoj je ratni zarobljenik iskorišten kao objekt.

"To nema veze s onime kako su najavili da bi to bilo: 'RTRS u donjeckom zatvoru i razgovor.' Jer to nije razgovor. To je doslovno saslušanje", rekla je Vilović za RTL.hr.

'Mislim da je prisiljen govoriti'

Profesorica je konstatirala da u takvoj situaciji ne može biti govora o razgovoru kao novinarskoj formi, posljedično niti o novinaru u sadržanoj smislu.

"Ali to nije novinar, nego je vjerojatno nekakva poruka koja se šalje. RTRS je po meni u vrlo opasnoj situaciji. Ali, valjda to namjerno rade."

Ovakav oblik ispitivanja u kojem je novinar s jedne, a ratni zarobljenik u ovakvoj situaciji s druge strane, za profesoricu Vilović je, kaže, nešto prestrašno.

"Novinar govori o specijalnoj akciji, pa pretpostavljam da je vrlo blizak s onima koji vode taj donjecki zatvor. Koristi izraze koji ga odmah deklariraju. Zarobljenik je jadan čovjek, i to se vidi. Mislim da je prisiljen govoriti", kazala je i osvrnula se na osobu s druge strane: "Taj novinar ili osoba s druge strane štiti sebe i radi vrlo ružan posao koji je meni neshvatljiv."

Grlić Radman: 'Njegov život nam je prioritet'

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman za Dnevnik Nove TV komentirao je može li se izvući zarobljenog Hrvata.

"Šanse su velike. Ulažemo diplomatske i političke napore kako bismo dočekali njegovo oslobađanje. Ovog trenutka ne mogu toliko govoriti. Poduzimamo sve što je bitno. Ja sam optimističan osobito nakon što smo vidjeli ove slike. Još uvijek imamo i veleposlanstvo u Moskvi i u Ukrajini. Život hrvatskog državljanina nam je prioritet. Najvažniji", rekao je ministar.

Grlić Radman ranije je tijekom dana rekao da ga zovu kolege iz i raspituju se o prijetnjama predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića da će Hrvatska Finsku i Švedsku blokirati pri pokušaju ulaska u NATO.

"Interesiraju se. Pitaju misli li predsjednik to ozbiljno i je li to hrvatska vanjska politika. Pitaju me hoćemo li doista zaustaviti pristup Finske i Švedske u NATO. Razgovarao sam s finskim ministrom i švedskom ministricom. Ona me nakon predsjednikovih izjava nazvala dosta zabrinuto i u čudu pitavši 'Zar je to moguće?'. Hrvatska je predana NATO savezu. Bila je jako zabrinuta", kaže Grlić Radman. Poslije im, kaže, objašnjava da hrvatska Vlada podržava članstvo Finske i Švedske, da će uputiti u Sabor ratifikaciju i da će Sabor to prihvatiti."