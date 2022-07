Situacija u europskim zračnim lukama s povećanjem broja ljudi koji lete prema turističkim destinacijama postala je kaotična. No, stručnjak za zračni promet, Alen Šćuric, tvrdi da nije problem u zračnim lukama, već u aviokompanijama koje su otpuštale zaposlenike.

"Masovno su otpuštali ljude tijekom covida. Govorimo o ciframa od 10, 20 pa do 50 ili čak 60 posto otpuštenih. Jedno je vrijeme to funkcioniralo, i to sve do početka ljeta 2021. godine, kad je prometa bilo oko 60 posto, ali ih je omikron ubio jer je bio vrlo zarazan i jako je puno ljudi moralo ostati kod kuće i vratio postotke procjene za zimu. Tu su se aviokompanije i aerodromi uljuljali i nisu zaposlili ljude. Onda se dogodio četvrti i peti mjesec, kad je naglo skočio broj putnika i bilo ih je 20 posto više od procijenjenih", rekao je Šćuric za N1.

Nema više radnika

S jedne strane, Šćuricu je shvatljiva panika nakon dvije pandemijske godine, ali s druge strane, zrakoplovne kompanije i zračne luke postupaju vrlo oprezno. "Pobogu, imaju stručnjake koje plaćaju puste pare, govorimo o desecima tisuća eura koje takvi ljudi dobivaju da bi dali te procjene, oni imaju zaposlene i najjače epidemiologe pa im se dogodi takav fijasko", rekao je Šćuric i dodao da je Ryanair postupio pametno jer nije otpuštao svoje radnike, iako se i oni sada suočavaju s kašnjenjima.

Naime, otpušteni radnici su u međuvremenu otišli u mirovinu ili promijenili zanimanje. "Takvih koji su promijenili zanimanje je puno više, imaju neku drugu karijeru gdje su nakon dvije godine uspješni ili su krenuli u druge kompanije i sad imate kvantum zaposlenika od nekoliko desetaka tisuća, od kojih je možda 30 posto na dispoziciji. Ali, njih se sad jako puno plaća i kupuje onaj tko ima više novca. To su Bliski istok i Amerikanci, manje Europljani, a najmanje naša regija", rekao je Šćuric.

Ovakvo stanje nastalo je jer su se aviokompanije vodile procjenama stručnjaka koji su tvrdili da do normalizacije zračnog prometa neće doći sve do 2024. ili 2025. Čini se da zbog krivih procjena zaista i neće doći do normalizacije.

"Ljudima je puna kapa, žele putovati, dosta im je covida, žele posjetiti svoje obitelji, posjetiti rodni kraj, ići u turizam. Sad imate suprotnu situaciju, ljudi bi putovali, a ne mogu putovati", ustvrdio je stručnjak za zrakoplovni promet.

Gubljenje novca na sve strane

Dodao je da su aviokompanije u puno većem problemu, jer za razliku od luka, gube novac. No, radnicima na aerodromima, unatoč otvorenim pozicijama, plaće nisu povećane.

"Od njih očekujete da putuju na posao sat vremena i isto se toliko dugo vraćaju kući s njega, da rade i kasno navečer i tijekom noći, vikendima i da imaju vrlo, vrlo nisku satnicu. Zašto? Tko je vlasnik aerodroma? Privatni kapital i investicijski fondovi? Njih nije briga za putnike, nego za milijunske bonuse na kraju koje će strpati u vlastiti džep. Oni pokušavaju kalkulirati i ne dižu cijene. Američke aviokompanije krenule su dizati cijene letova, a digli su i cijene plaća 30 do 40 posto, a što je u Americi sada, doći će i kod nas za četiri do šest mjeseci, znači taman pred iduću sezonu", kazao je zrakoplovni analitičar i dodao da će se situacija stabilizirati tek najesen.

"Kaos je bio u šestom mjesecu, koji nije ni 60 posto onoga što je u sedmom i osmom. Kaos će biti u sedmom i osmom mjesecu, ovo sad je mila majka. Govorimo o stotinama tisuća ljudi. Sedmi i osmi mjesec će biti mrtvi kaos, a stvar će se stabilizirati u desetom ili jedanaestom mjesecu, ne zato što je netko reagirao, nego zato što će se smanjiti količina putnika", rekao je Šćuric.

Za Hrvatsku se ne brine, jer su druga tržišta u puno većim problemima, a i u Hrvatsku se može doći alternativnim načinima. "Cijela Europa će do Hrvatske moći doći alternativno. Ne brinem se za turizam, nego za zračne luke i aviokompanije koje se iz ovoga izvući neće. Veliki će proždirati male, njima je covid došao ko budali šamar", zaključio je Šćuric.