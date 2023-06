U tijeku je opsežna operacija potrage za nestalom malom turističkom podmornicom Titan, a u koju je uključena i međunarodna flota brodova s ​​najsofisticiranijom opremom i vrhunskim stručnjacima. No, neki od tih brodova još nisu stigli do mjesta pretraživanja, a budući da je razina kisika u nestaloj podmornici sve manja, postoji zabrinutost oko toga koliko je vremena potrebno da se postavi oprema za potragu, piše CNN.

Istraživač oceana Tom Dettweiler rekao je za CNN da je "ogroman napor" potreban da bi se premjestilo svu potrebnu tešku opremu i da se na tome radi "najbrže što se može".

Velika udaljenost i teški uvjeti

"Sva ta oprema je vrlo velika i vrlo teška, morala se prevesti u teretnim zrakoplovima", rekao je Dettweiler, konzultant za oceanske operacije i inženjering koji je vodio ekspediciju koja je otkrila olupinu Titanica 1985. godine. "Onda se ta oprema mora prebaciti na brod. Masivni stroj mora se podići na palubu i pričvrstiti kako se ne bi pomaknuo dok se brod ljulja na moru", dodao je.

"Sve to treba učiniti vrlo brzo, a radi se o velikoj udaljenosti i teškim uvjetima. Ako razmislite o tome, to je vrlo slično potonuću samog Titanica kada spasioci jednostavno nisu mogli doći do njega na vrijeme", pojasnio je Dettweiler.

On ističe da će, ako podmornica bude pronađena u velikoj dubini, trebati neko vrijeme da se izvuče na površinu.

"Zaista ne postoji drugi način da se u podmornicu unese kisik na toj dubini. Stvar koju bi trebalo učiniti jest podići je što brže, otvoriti poklopac i doći do ljudi. Nažalost, ne može se tako brzo podići kada je na kraju kabela i ovisi o brzini vitla za podizanje. Sada govorimo o satima koji su preostali da se to učini", rekao je ovaj stručnjak za CNN.