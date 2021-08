Vijesti o požarima na jugoistoku i jugu Europe u ljetnim mjesecima nisu ništa novo, ali ove godine su novost njihov intenzitet i broj. Vatrena stihija je već odnijela ljudske živote. A opasnost ne jenjava.

Požarište u zaleđu Trogira je nakon tri dana pod kontrolom. Vatra je poharala velike površine, oko 1.600 hektara makije, borove šume i maslinika. Ali na sreću nije stigla do kuća i nije prouzročila ljudske žrtve.

No iz drugih dijelova jugoistočne Europe stižu loše vijesti. U požarima u Albaniji i na Kosovu poginulo je dvoje ljudi, u Turskoj je smrtno stradalo osam osoba, a pri gašenju novog velikog požara u Bugarskoj, na području uz granicu s Grčkom, jučer su poginula dva šumska radnika, dok je treći s teškim opeklinama prevezen u bolnicu. Bugarski mediji javljaju da su dva šumska požara stavljena pod nadzor, ali borba protiv vatrene stihije u na drugim požarištima još uvijek traje.

Vrućina, suša, vjetrovi...

Vlada u Sofiji kao uzroke širenja vatre navodi ekstremno visoke temperature, sušu i nepovoljne vjetrove. Iz istih razloga vatrena stihija divlja i u drugim zemljama na jugoistoku i na jugu Europe, piše Deutsche Welle.

U Turskoj se požari šire već danima, a jučer (4.8.) je vatra stigla i do termoelektrane kod Milasa. Eksplozivni materijal je, kako javljaju turski mediji, na vrijeme sklonjen na sigurno, a širenje požara je za sada zaustavljeno. Ugrožena su i brojna turistička područja, pa je na tisuće stanovnika i turista moralo biti evakuirano. Do sada je uništeno na tisuće kuća. Prema podacima turske vlade, od prošlog tjedna je zabilježeno više od 150 požara. U gašenju sudjeluje preko 5000 vatrogasaca, a pomoć stiže i inozemstva. I Hrvatska je poslala kanader s dvije posade.

U Turskoj je, prema službenim podacima, vatra do sada poharala oko 95.000 hektara površine. U istom razdoblju proteklih godina uništeno je prosječno 13.500 hektara.

U dva dana 160 požara

I Grčka se već danima bori protiv vatrene stihije. Na poluotoku Peloponezu vatra se prošle noći približila i povijesnom mjestu održavanja antičkih Olimpijskih igara. No za sada je to požarište pod kontrolom. U Grčkoj je u zadnja dva dana izbilo više od 160 požara. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru na sjeveru Atene, zahvaljujući slabljenju vjetra. No grad je bio obavijen oblacima gustog dima.

Intenzitet požara u Grčkoj u međuvremenu je premašio uobičajenu mjeru u ljetnim mjesecima, rekao je za novinsku agenciju dpa Mark Parrington iz Europske službe za nadzor atmosfere Copernicus. On također ističe i da je stanje u Turskoj još gore te da od početka bilježenja podataka 2003. godine ondje nije bilo tako intenzivnih požara kao ove godine. Takis Grigoriou iz grčkog Greenpeacea upozorava da će zbog klimatskih promjena požari biti "češći i puno intenzivniji".

EU šalje pomoć

Požari širokih razmjera se bilježe i u Italiji, posebno na otoku Siciliji. Tamo se vatrogasci iz cijele zemlje već danima bore protiv vatrene stihije. Ured za civilnu zaštitu je i za danas proglasio najviši stupanj opasnosti od požara za taj otok. I tu su u prvom redu problem nepovoljni vjetar, suša i ekstremno visoke temperature. Na otocima Siciliji i Sardiniji, kao i u mnogim regijama na jugu Italije, uništeno je na tisuće hektara šume, a u požarima je stradalo i mnogo domaćih životinja.

Europska komisija je poslala zrakoplove, helikoptere i vatrogasne ekipe u Italiju, Grčku, Albaniju i Sjevernu Makedoniju kako bi tim zemljama pomogla u gašenju šumskih požara. Na mnogim područjima oko Sredozemnog mora i za idući tjedan se predviđa velika opasnost od izbijanja požara zbog visokih temperatura i vjetra.