Strava u Švedskoj: Autobus se zabio u stanicu, nekoliko je mrtvih
Incident je klasificiran kao teško ubojstvo iz nehaja
Nekoliko je ljudi poginulo i ozlijeđeno nakon što se autobus zabio u autobusnu stanicu u središtu Stockholma u Švedskoj, priopćila je švedska policija, prenosi BBC.
Nesreća se dogodila oko 15:00 sati u ulici Valhallavägen u švedskoj prijestolnici.
Policija je navela da je incident klasificiran kao teško ubojstvo iz nehaja. Trenutno nisu željeli komentirati broj, spol ili dob ozlijeđenih.
Nacionalna televizija SVT citirala je voditelja komunikacija tvrtke Transdev, koja upravlja lokalnim autobusnim linijama u sjevernom Stockholmu, rekavši da je autobus na kat pripadao toj tvrtki.
Svjedok koji je vlasnik trgovine na ulici rekao je za SVT da je autobus udario u stup ispred autobusne stanice. Rekli su da je nekoliko ljudi utrčalo u trgovinu plačući.
POGLEDAJTE VIDEO: Svi pritvoreni nakon incidenta u Splitu izlaze na slobodu, evo što kažu odvjetnici