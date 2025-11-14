Strava u Švedskoj: Autobus se zabio u stanicu, nekoliko je mrtvih

Nekoliko je ljudi poginulo i ozlijeđeno nakon što se autobus zabio u autobusnu stanicu u središtu Stockholma u Švedskoj, priopćila je švedska policija, prenosi BBC.

‼️🇸🇪 – Central Stockholm, Sweden



A public bus just rammed a bus stop at Valhallavägen in Östermalm, central Stockholm. Several ppl killed as it hit the bus shelter, acc to the police.



The bus driver was arrested and the incident is being investigated as aggravated manslaughter. pic.twitter.com/SsSNq0rzkK — David Roth-Lindberg (@RothLindberg) November 14, 2025

Nesreća se dogodila oko 15:00 sati u ulici Valhallavägen u švedskoj prijestolnici.

Policija je navela da je incident klasificiran kao teško ubojstvo iz nehaja. Trenutno nisu željeli komentirati broj, spol ili dob ozlijeđenih.

Nacionalna televizija SVT citirala je voditelja komunikacija tvrtke Transdev, koja upravlja lokalnim autobusnim linijama u sjevernom Stockholmu, rekavši da je autobus na kat pripadao toj tvrtki.

Svjedok koji je vlasnik trgovine na ulici rekao je za SVT da je autobus udario u stup ispred autobusne stanice. Rekli su da je nekoliko ljudi utrčalo u trgovinu plačući.

