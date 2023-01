Olujne kiše u Kaliforniji usmrtile su 17 ljudi, petogodišnje dijete vodi se kao nestalo, a vlasti su naredile evakuaciju iz brojnih područja, prenose u srijedu agencije. Olujne kiše u zadnja dva dana padale su na tlo zasićeno vodom te izazvale velike poplave, čupale stala, izlijevale se preko cesta i presjekle promet i opskrbu strujom, a ponegdje su bujice odnosile automobile.

Broj žrtava olujnog nevremena zadnjih tjedana narastao je na 17, a to je više ljudskih života nego što su odnijeli požari u zadnje dvije godine, objavi je ured guvernera Gavina Newsoma.

Zatraženo je da najmanje 34.000 ljudi napusti svoje domove. "Našim mukama nije kraj. Očekujemo da će se oluje nastaviti sve do 18. siječnja", rekao je guverner na konferenciji za novinare.

"Za sada je potvrđena smrt 17 ljudi", rekao je, no broj žrtava mogao bi biti i veći. U gradiću Paso Robles, na pola puta od Los Angelesa do San Francisca, u ponedjeljak je voda odnijela petogodišnjeg dječaka i on se vodi kao nestao, objavio je šerif. Bujica je zarobila automobil u kojem je bio s majkom koju je izvukao susjed. Vlasti su u ponedjeljak morale prekinuti potragu zbog oluje.

U Bakersfieldu dvojica su vozača poginula kada se na cestu srušilo stablo, izvijestio je Los Angeles Times. U utorak je nekih 110.000 kućanstava i poslovnih subjekata bilo bez struje, navodi stranica PowerOutage.

Najavljena nova nevremena

Meteorološke službe (NWS) navode da će nakon kratkog predaha u utorak navečer, Kaliforniju pogoditi nova oluja s do 18 centimetara kiše na sjeveru te američke savezne države.

Kaliforniju je zahvatila oluja "atmosferske rijeke" - golema struja guste vlage u zraku koja je došla iz oceana, pojava koje nije bilo od 2005., navodi NWS. Sjeverno od Los Angelesa, blizu Sante Barbare, obalne općine Montecita gdje žive brojne zvijezde i poznate osobe, a među njima i princ Harry i Meghan Markle, stanovnicima je bilo u ponedjeljak naređeno da se evakuiraju.

Ta enkalva u kojoj luksuzne vile imaju glumica Jennifer Aniston i TV voditeljica Oprah Winfrey zapravo je mikrokozmos ekstrema kojima je izložena Kalifornija koja desetljećima trpi sušu.

Prije pet godina, golemi požar zahvatio je planine oko Montecita i posljedica uništene vegetacije je klizanje terena.

U siječnju 2018. u blatnim klizištima izazvanima kišama poginule su 23 osobe.

U ponedjeljak je televizijska voditeljica Ellen DeGeneres, koja također živi u Montecitu, na Twitteru objavila snimku blatne bujice. I u drugim regijama naređena je evakuacija, kao što je okrug Santa Cruz blizu San Francisca.

Iako je teško utvrditi izravnu vezu između niza ovih oluja i klimatskih promjena, znanstvenici objašnjavaju redovito da zagrijavanje planeta povećava učestalost te intenzitet ekstremnih meteoroloških pojava.

Oluja prošli tjedan već je prekinula opskrbu strujom za tisuće stanovnika, izazvala je velike poplave i klizišta, samo nekoliko dana nakon bujične kiše na samu novu godinu. Te iznimne kiše ipak neće biti dostatne da napune vodne zalihe Kalifornije jer bi za to trebalko nekoliko zima s izuzetno velikim količinama kiša, kažu stručnjaci.