Prošlo je već 40 dana od početka ruske invazije na Ukrajinu, a u Buči se dogodio neviđeni masakr gdje je život izgubilo više od 300 ljudi.

Noseći rukavice i masku za lice, Sergej Matujk je u posljednjih mjesec dana doživio neopisivi užas. Njegov je posao zakopavati tijela u ukrajinskom gradu Buči, gdje su se pojavili dokazi o mogućim ratnim zločinima ruskih snaga, piše Sky News.

"Oni su kurve", rekao je, pritom stojeći pored velikog bijelog kombija, čekajući da utovari leševe još pet muškaraca u stražnji dio.

'Oni su nehumani'

Matujk ističe kako su ruski vojnici i ruski predsjednik Vladimir Putin tirani: "Tko god je pristao i izveo ovaj rat - oni su nehumani", kaže i dodaje kako su većina žrtava bili muškarci, ali prema onom što je on vidio, smatra da su oko 30 % bili žene i djeca.

"Tijekom najgoreg granatiranja bilo je puno tijela i pokopali smo ih u masovne grobnice", rekao je Matujk.

Ruske trupe konačno su se povukle iz Buče prije otprilike četiri dana kao dio šireg povlačenja iz cijele regije Kijev.

Na pitanje je li na nekim leševima bilo tragova mučenja, Matujk je rekao: "Da, naravno. Na primjer, u nedjelju je 20 od 30 ljudi imalo svezane ruke. Umrli su klečeći, upucani u potiljak. Također smo s ulica skupljali tijela ljudi koji su ubijeni vozeći bicikle. Svatko tko je bio vani i vozio se ili hodao, sustavno je ubijan. To je strašno. Sada sam se navikao na ovo, ali na početku me to šokiralo."

'Nemoguće da se to događa u 21. stoljeću'

Rusija poriče odgovornost za ubojstvo bilo kojeg civila u Buči. Međutim, u drugom dijelu grada jedna je stanovnica za Sky News opisala da je osobno svjedočila kako je ruski vojnik ubio jednog njezinog susjeda.

Irina (47) je rekla da je vojnik pozvao muškarca da izađe iz svog doma: "Tražili su mu papire. On je rekao: 'Nemam dokumente kod sebe. Živim u prizemlju, sad ću ih donijeti.'"

Irina dalje priča da su ona i njezin suprug iz svog stana u istom stambenom bloku gledali kako se on okrenuo da se vrati unutra i uzme svoje papire. No, muškarac se jedva i odmaknuo kada mu je vojnik pucao u potiljak.

"Nije ni vidio što će učiniti, nije ni stigao išta reći. Moj muž i ja smo čuli pucanje. I on je pao", rekla je Irina.

Na kraju je Irina rekla da su njezin suprug i još neki susjedi iskopali grob iza stražnjeg dijela stambene zgrade. Tamo su pokopali muškarca i još dvoje stanovnika.

"Nemoguće je da se to događa u 21. stoljeću. Nezamislivo je da se tako nešto dogodilo. To nikome ne biste poželjeli. Ono što su učinili… Toliko ljudi je ubijeno… Uzalud."

