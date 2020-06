STRAŠAN ZLOČIN U KINI: Čuvar u školi nožem izbo 37 djece i dvoje odraslih, neki su u teškom stanju

Najmanje 40 osoba ozlijeđeno je u četvrtak ujutro u jednoj osnovnoj školi u Guangxiju, gradu na jugu Kine. Ondje je školski čuvar nožem napao i izbo 37 djece i nekoliko odraslih osoba.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2

— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020