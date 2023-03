Stranac uključio kameru i pitao taksiste koliko do aerodroma: Ljudi pobjesnjeli na mrežama, ako Europa ovo vidi, Beograd je u kanalu!

Tako glasi naslov na srpskom Kuriru uz nadnaslov 'bruka', u kojem su prenijeli što je jedan stranac za vikend snimao po Beogradu.

"Video koji je napravio u razgovoru s taksistima izazvao je kaos na mrežama. Ljudi u komentarima su načisto pobjesnjeli, pa na taksiste leti drvlje i kamenje. Ne zna se je li riječ o legalnim ili divljim taksistima, ali snimka stvara jako ružnu sliku o prijestolnici Srbije", piše Kurir te nastavlja.

"Naime, mladić, u blizini autobusne stanice prilazi trojici taksista i na engleskom 'pita koliko do aerodroma'.

Pale psovke

Jedan od taksista mu odgovara "how much camera" (pošto je kamera), a onda slijedi uvreda pa kaže 's*** k***', iznosi još psovki. Zatim mu pokazuje da produži, čak ga i odgurava rukom. Ipak, druga dvojica taksista su korektna, a jedan od njih mu nudi da ga odveze do aerodroma za 2000 dinara, što je objektivno cijena niža nego po taksimetru.

Oni odlaze do bankomata kako bi stranac podigao novac, pa snimka tu završava.

Ljudi su na grupi 'Moj Beograd' potpuno pobjesnjeli pa udarili po taksistima, a rijetki su oni koji su ih branili. Nadamo se samo da se snimka neće raširiti po Europi, inače će ovaj mladić ukanaliti Beograd na duže vrijeme...", poručuju s Kurira. Spornu snimku s Instagrama, na kojoj stoji opis 'Kako se ophode taksisti prema strancima', možete pogledati ovdje.