STOTINE DJECE UHVAĆENO S NOŽEVIMA, MAČETAMA I MAČEVIMA U ŠKOLAMA: Najmlađe je imalo samo četiri godine

Preko 1000 djece uhvaćeno je prošle godine sa oštricama u Engleskoj, Škotskoj i Walesu

Više od 1000 djece u Engleskoj, Škotskoj i Walesu uhvaćeno je prošle godine s različitim oštricama u školama, a najmlađe je bilo u dobi od samo četiri godine. Oružja koja je policija zaplijenila uključuju mačete, lovačke noževe, samurajske mačeve, pa čak i markere kojima je vrh promijenjen u oštricu, piše Independent.

Podaci koje je prikupio 5 News prema zakonima o slobodi informiranja pokazuju da je u Engleskoj, Škotskoj i Walesu prošle godine evidentirano ukupno 1144 kaznenih djela posjedovanja noža u školama, pri čemu su osumnjičena djeca.

Prijetnje noževima

Broj kaznenih djela više je nego dvostruko veći u posljednjih pet godina, povećavši se tako s 372 u 2014. na 968 prošle godine. U jednu školu u Walesu zabrinuti nastavnici pozvali su policiju jer je četverogodišnjak imao nož. U Manchesteru je jedan jedanaestogodišnjak zamijenio vrh markera sa oštricom te zaprijetio drugom učeniku: “Slušaj me ili ću te ubosti.”

Bivši učitelj David Simmons, koji je pokrenuo dobrotvornu organizaciju Changing Lives, rekao je kako se u jednoj londonskoj školi suprotstavio šestogodišnjaku koji je mahao nožem. “Prijetio je ostalim zaposlenicima i govorio da će ih ubosti pa sam pokušao smiriti to dijete”, rekao je. “Tada je rekao da će me izbiti i ubiti. Jednostavno ne biste pomislili da bi šestogodišnjak u toj dobi to radio. Zašto su to radili?”