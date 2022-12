Aleksej Čepa, prvi zamjenik predsjednika Odbora ruske Dume za međunarodne poslove, potpuno ozbiljno je govorio o mogućnosti da Srbija uđe u sastav Ruske Federacije.

Jasan pritisak (i ponižavanje) Srbije

Iako se njegov prijedlog čini na granici sumanutog, treba napomenuti da se u Putinovoj Rusiji ovakve stvari rijetko izjavljuju slučajno. S jedne strane neostvariv prijedlog Čepe zapravo bi mogao biti provokacija Zapadu, zloupotrebljavanje Srbije za ruske interese kao i prisiljavanje Vučića da se jasno odredi na klackalici Rusije i Zapada. Ne bi bilo prvi put - tako je ljetos Rusija pustila priču o mogućnosti otvaranja baze ruske vojske u Srbiji i pritom Srbiju dovela u dosta nezgodan položaj. S jedne strane, Srbija ovisi o europskom novcu i ulaganjima, no stanovništvo je, malo je reći, orijentirano proruski pa je bilo kakva javna podrška Zapadu politički prilično riskantna. Nije slučajan ni tajming - prijedlog o odricanju suvereniteta u korist Rusije dolazi u vrijeme napetosti na Kosovu, a mnogi Srbi su uvjereni da im ga otima upravo Zapad (iako je dodatnu pljusku Vučiću i Srbiji opalio upravo Putin koji je aneksiju Krima opravdavao, među ostalim i odcjepljenjem Kosova).

No iza ruskog prijedloga, koliko god nadrealno zvučao, možda stoji već razrađen plan. I ni to ne bi bilo prvi puta, ističe bosanskohercegovački analitičar iz Banje Luke Dragan Bursać, prenosi Jutarnji.

Tako je počelo i s priznavanjem paradržava

Tako je počelo i s prijedlozima o priznavanju odmetnutih ukrajinskih paradržavnih tvorevina Donecka i Luhanska. Prvo su to predložili zastupnici Komunista i ultradesnog LDPR-a, iz Kremlja su govorili da "o tome ne znaju ništa", da bi za mjesec dana to postala državna politika i uoči samog rata te su marionetske države priznate. Potom se isto ponovilo i s pripajanjem četiriju ukrajinskih regija Rusiji. Počelo je na lažnim marginama, ali potom su na "referendumu" građani zatražili pripajanje Rusiji, a Putin je proglasio aneksiju. Pitanje je koliko je ova ponuda Srbiji za pripajanje Rusiji bila usputna i "na svoju ruku" ili je to već viđeni plan i bubica koja će rasti do svoje realizacije. Je li Putin već donio odluku? A šutnja Vučića i srbijanskih medija pod njegovom kontrolom je također indikativna. Naime, o ponudi Alekseja Čepe pisala su samo dva neovisna srbijanska medija, Nova i Danas. "Očekujem da će na eventualnom referendumu za ruskog agresora pod Putinovim "dizginima" biti više od 70 posto ljudi, ali tko sam ja da sudim i ocjenjujem. Referendum na sunce, što kaže Čepa, pa na parove razbroj‘s", komentirao je ovaj prijedlog Bursać.

Već 23 godine praktički u sastavu Rusije

Prema njegovu mišljenju, "Srbija je već 23 godine u sastavu Rusije". "Dobro, ne baš Rusije, ali je u sastavu, preciznije savezu Rusije i Bjelorusije, i to odlukom Skupštine Savezne Republike Jugoslavije od 12. travnja 1999. godine. U odluci eksplicitno stoji ovo: 1. Savezna Republika Jugoslavija izjavljuje da pristupa savezu Rusije i Bjelorusije; 2. Savezna Republika Jugoslavija izjavljuje da prihvaća ciljeve i principe Rusije i Bjelorusije i da preuzima na sebe u punom obimu obveze koje proistječu iz Sporazuma i Statuta Saveza Rusije i Bjelorusije; 3. Ovu odluku objaviti u Službenom listu Savezne Republike Jugoslavije. Sad je sve jasnije! I rusofilija, i putinofilija, i luda ljubav prema ruskoj državnoj destrukciji i podrška fašističkim napadima na Ukrajinu, a prije toga na Gruziju. Pa, Srbija se kao nasljednica SR Jugoslavije samo drži dogovora. Poštenjačine, što ćeš", piše rezignirano Bursać.

Aleksandar Vučić ionako ne želi uvesti sankcije Rusiji, a na Putina se sve više oslanja u vezi s Kosovom. "Kada Rusija pobijedi Ukrajinu, Srbija će doći na svoje jer će se stvoriti novi svjetski poredak", uvjeren je prorežimski srpski politolog Aleksandar Pavić.