Izgleda da se nekima u Srbiji problem s Kosovom doima toliko nerješiv da je potegnuto potanje ujedinjenja s Rusijom koja bi time 'osnažila' polo\aj Srbije. Prvi korak i uvjet da se to ostvari jest provedba referenduma.

O tome je za radio postaju Govorit Moskva govorio Aleksej Čepa, prvi zamjenik predsjednika Odbora ruske Državne dume za međunarodne poslove.

'Sačekat ćemo Vučićeve apele'

“Ne znam koliko je [ulazak Srbije u sastav Rusije] realan, jer odluka o tome nije Vučićeva, nego narodna. To treba odlučiti narod na referendumu. To treba biti volja naroda treba biti, kako poslije nitko ne bi mogao reći da je to okupacija, otimanje i rušenje. Jer bit će veliki broj protivnika te ideje. Stoga se sve mora učiniti jasno i čisto. Pružit ćemo podršku u svakom slučaju. Srbija je za nas duboko prijateljska zemlja. Čvrsto se nadamo da će moći nositi se s provokacijama s kojima se tamo susreće. Čekat ćemo da vidimo kakvi će biti Vučićevi apeli”, izjavio je Čepa.

Prethodno je Aleksandar Vučić govorio o “najtežoj noći” u cijelom svom predsjedničkom mandatu.

“Danas mi je najteži dan otkako sam predsjednik, a pred nama je vjerojatno najteža noć. Stjerani smo uza zid, naša je dužnost pozivati ​​na mir”, kazao je Vučić povodom novih nemira na sjeveru Kosova.