Što se događalo kobnog dana u šumi u Švicarskoj? Prije ulaska u 'kapsulu smrti' rekla je samo jednu rečenicu

Tog 23. rujna 2024. dogodilo se nešto nezapamćeno. Prva osoba, 64-godišnja Amerikanka umrla je u kapsuli za eutanaziju nakon što je pritisnula gumb za ubrizgavanje dušika u komoru u šumi u Švicarskoj. Od tada je uhićeno nekoliko ljudi, uključujući dr. Floriana Willeta, predsjednika Sarca. On je bio jedina osoba koja je bila prisutna kada je 64-godišnjakinja, koja je umrla u 'kapsuli smrti'. Willet je tada opisao smrt žene kao 'mirnu, brzu i dostojanstvenu'. Nakon što se doznalo za prvu eutanaziju u šumi, policija je odmah stigla na mjesto događaja. Nakon toga krenula su i uhićenja. Privedeni su bili Willet, dva odvjetnika i fotograf Volkskranta koji su fotografirali kapsulu i dokumentirali ženu kako stiže u šumu. Svi osim Willeta pušteni su nakon 48 sati.

Tvorac kapsule za eutanaziju dr. Philip Nitschke tvrdi da je ušla u uređaj i 'gotovo odmah pritisnula gumb' da si oduzme život. Kapsula je bila postavljena u šumi kako bi žena mogla vidjeti drveće i nebo iznad sebe prije nego što umre. "Izgledalo je točno onako kako smo očekivali da će izgledati. Pretpostavljam da je izgubila svijest u roku od dvije minute i da je umrla nakon pet minuta", rekao je za nizozemske medije dr. Nitschke, izumitelj kapsule koji je događaje u šumi pratio putem videa. "Vidjeli smo iznenadne, male kontrakcije i pokrete mišića u njezinim rukama, no vjerojatno je tada već bila u nesvijesti", dodao je.

A sada su se pojavile i nove informacije. Naime, glavni tužitelj Peter Sticher podigao je optužnicu za 'namjerno ubojstvo' nakon što je došlo do saznanja da je žena možda zadavljena, izvještava nizozemski list de Volkskrant. A list je u posjedu snimki dviju nadzornih kamera.

Što se dogodilo 23. rujna u šumi?

Jedna kamera bila je postavljena unutar kapsule i bila je usmjerena na upravljačku tipku, dok je druga bila montirana vani na drvetu i bila je usmjerena na kapsulu. Obje kamere, koje su također snimale zvuk, nisu snimale kontinuirano, već su hvatale dijelove kada su pokreti bili jasni. Kao rezultat toga, postoje praznine između fragmenata.

List je istražio način na koji kamere rade, analizirali su snimke, usporedile vremenske rokove i nisu pronašli nikakve naznake da se dogodilo nešto drugo, iako se, kako kažu, to nikada ne može potpuno isključiti. Dodaju i da nije poznato je li švicarska policija u posjedu snimke.

A kako je tekla eutanazija u kapsuli koja je potresla svijet?

U 15:47 sati žena ide prema Sarcu i na trenutak stoji mirno, s rukama ispred trbuha. Nosila je vunenu vestu i sportske cipele i čekala je. Uz nju stoji Florian Willet. Skida zelenu ceradu sa Sarca. U lijevoj ruci drži iPad s kojim će pratiti njezine otkucaje srca, saturaciju i razinu kisika u Sarcu. U desnoj ruci drži telefon s kojim poziva Nitschkea.

"Ako ste spremni...?", kaže Willet.

"Da ostavim cipele na nogama?", pita žena.

Willet kaže da ih može ostaviti. Žena ulazi, legne i namješta jastuk iza glave. U minutama koje slijede, poklopac se otvara i zatvara nekoliko putarovjeravaju funkcionira li zatvarač ispravno. "Želiš li razgovarati s Philipom?", pita Willet. "Ne. Dobro sam", kaže žena.

Za Willeta je to bio znak da mogu početi. "Philip, čini se da je spreman za polazak", kazao je na telefon.

Ubrzo nakon toga, žena zatvara poklopac bez oklijevanja. Unutar kapsule svijetli plavi gumb za pritisak. Na internoj kameri, koja ne pokazuje njezino lice, vide se dijelovi njezine kose.

Žena: "Spremni?".

Willet: "Spreman sam".

Žena: "U redu".

Gotovo odmah nakon toga, ona pritišće gumb.U 15:54:46 duboko udahne. Unaprijed je dobila opširne upute. Prema Nitschkeu, proces umiranja bit će najugodniji ako diše duboko i smireno. To će uzrokovati brzi pad razine kisika u njezinoj krvi i ona će nedugo nakon toga izgubiti svijest.

"Nastavi disati", kaže joj Willet izvana. Gleda u svoj iPad. Razina kisika, koja je oko 20 posto u normalnom zraku, naglo pada. "0,6", kaže nakon minute Nitschkeu. Na snimci interne kamere, 2 minute i 20 sekundi nakon pritiska na tipku, mjerač kisika pokazuje 0,3 posto.

Willet stoji pokraj Sarca, izgleda koncentrirano. Vanjska kamera iz daljine bilježi kako se ženina prsa dižu i spuštaju i čini se da duboko diše. Nakon tridesetak sekundi žena gubi svijest, procjenjuje kasnije Willet u svom policijskom ispitivanju.

Značajan događaj

Oko dvije minute događa se nešto značajno, što se može objasniti jakim grčem tijela. Nakon 1 minute i 57 sekundi i nakon 2 minute i 13 sekundi, unutarnja kamera, koja reagira na pokret, uključuje se dvaput uzastopno. Zbog položaja unutarnje kamere, nije točno jasno što se događa. Na vanjskoj kameri vidljivo je da se upravo u tom vremenskom rasponu s unutarnje strane zamagljenog prozora, u visini njezinih koljena, iznenada pojavljuje tamna mrlja. To može biti učinak dodirivanja prozora dijelom tijela. Kasnije, Willet govori policiji u svom ispitivanju da se činilo da se njezino tijelo snažno grči oko otprilike dvije i pol minute – što je često opisivana reakcija kod eutanazije koja uključuju dušik.

U 16:01, iPad iznenada emitira prodoran alarm - vjerojatno monitor otkucaja srca. Žena je pritisnula gumb prije više od šest i pol minuta. Nakon gubitka svijesti potrebno je neko vrijeme prije nego što srce konačno stane, tvrde stručnjaci.

"Još je živa, Philipe", kaže Willet. Povremeno se naginje nad Sarco i gleda unutra. Nakon nekog vremena, alarm ponovno prestaje.

U 16.04 javlja da se žena nije pomaknula oko dvije minute. Pola sata nakon pritiska na tipku, Willet rezimira Nitschkeu, koji je zbog tehničkih problema samo djelomično mogao pratiti proces, kako je žena umrla. "Bila je zatvorila oči", kaže. "I disala je vrlo duboko. Zatim se disanje usporilo. A onda je prestalo", dodao je.

"Izgleda mrtva", kaže Willet.

U 17:04, Willet je posljednji put viđen u blizini Sarca. Ni u jednom trenutku na snimci nije vidljivo da on otvara poklopac ili na bilo koji drugi način intervenira.

U 18.48 sati, tada je već pao mrak, prvi detektiv u bijelom odijelu vidljiv je u blizini Sarca preko infracrvenih slika. U 19,22 obje kamere uključuju se gotovo istovremeno. Detektiv prvi put otvara Sarco.

Prema de Volksrantu , žena koja je umrla u kapsuli dala je izjavu za The Last Resort rekavši da je sama željela okončati svoj život. U četverominutnoj snimci navodno je rekla da želju za smrću ima 'najmanje dvije godine', otkako joj je dijagnosticirana 'jako teška bolest'. Tvrtka je rekla da je bila 'imunološki ugrožena' i da je imala 'jake bolove'.

Ženina dva sina 'u potpunosti se slažu' da je ona odlučila umrijeti, prema Volksrantu. "Oni stoje iza mene 100 posto", navodno je rekla. Fiona Stewart, članica uprave tvrtke The Last Resort, rekla je da su ženini sinovi to potvrdili u pisanim izjavama tvrtki. Doznaje se da dva sina nisu bila prisutna u Švicarskoj u vrijeme majčine smrti 23. rujna.

Slučaj koji je zaprepastio mnoge, i bio na meti kritika dobiva nastavak. Čeka se službena obdukcija tijela i od kuda tragovi davljenja na vratu Amerikanke.

