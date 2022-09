Ovo je po mojoj evidenciji 11 put da netko od njih tvrdi da će upotrijebiti nuklearno oružje i kao što je to bio blef u prethodnih deset puta, tako je i ovaj put.

Poručio je to nekadašnji HSP-ov saborski zastupnik, nuklearni fizičar Tonči Tadić komentirajući za N1 nuklearne prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Istaknuo je kako o vjerojatno najomraženijem čovjeku na zemlji u ovom trenutku prevladavaju dva kontradiktorna mišljenja.

“Jedno je da je on genijalni strateg koji pažljivo vuče poteze, do te mjere da su čak i poraz kod Harkiva isplanirali, štop je bedasto. Drugo je da je neuračunljiv tip koji može napraviti sve, pogotovo kad u rukama ima nuklearno oružje, što je po meni neutemeljeno”, navodi i ističe da on ima treće mišljenje o Putinu.

“On je pokvaren čovjek i oportunist”, kazao je te se osvrnuo na Kinu.

Zaboravljena deklaracija

“Svih ovih mjeseci posve je zaboravljena deklaracija koju su 2013. potpisale Kina i Ukrajina u kojoj Kina jamči nuklearnu sigurnost Ukrajini u slučaju prijetnje od strane nuklearne sile, čitaj Rusije. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi se Kina postavila”, kazao je.

“Svima mora biti jasno, kao što je jasno svakom nuklearnom fizičaru, da nuklearni rat nije samo bacanje bombe i velika lijepa gljiva koja se lijepo vidi na RT-u nego da postoji niz oružja koja čak Ukrajina može upotrijebiti. Kad je neka nacija suočena s nuklearnim genocidom, onda joj nitko neće zamjeriti da upotrijebe apsolutno sve, a vidjeli smo već da je Ukrajina maštovita po pitanju korištenja oružja”, rekao je i napomenuo da osim klasičnih nuklearnih bombi postoje i radioaktivne bombe koje se mogu raznijeti iznad bilo kojeg cilja koji se čini zanimljiv i opravdan.

“Korištenje jedne bombe znači da Putin otvara Pandorinu kutiju gdje mu šamar može doletjeti ne samo iz NATO-a, nego iz same i Ukrajine pa čak i Kine”, ističe Tadić. Pojasnio je i kakve bi bile posljedice nuklearnog sukoba.

“Nuklearni rat znači da se povlačite u skloništa, da oni koji su s vama ako umru, ne možete ih zakopati nego ih morate zamotati u najlon vreće i čuvati u skloništu 15 dana, da ostajete bez hrane i vode, da je oko vas spaljena zemlja. Nitko normalan ne želi osvojiti takvu Ukrajinu, što će mu takva uništena zemlja?! Zar itko misli da će samo jedna bomba dovesti do promjene na bojištu u Ukrajini? Jedna bomba tu ne znači ništa! Osim što otvara Pandorinu kutiju”, istaknuo je. Osvrnuo se i na mobilizaciju koju su Rusi počeli provoditi.

“U tom ratu najmanje ginu Rusi. I dalje najviše koriste kolonijalne trupe. Najviše ginu Burjati, Čečeni i ostali mongolski narodi. Tako i sada najradije mobiliziraju daleko više u Sibiru među neruskim narodima u Ruskoj Federaciji, nego u samoj Rusiji, i tamo može doći do žešćih nemira. Sve to stavite u kontekst Kine koja je jako nervozna zbog rata u Ukrajini. Svi planovi ‘puta svile’ su pali u vodu i to Kinu čini jako nervoznom”, pojašnjava Tadić.

Tablete joda?

Za kraj je prokomentirao odluku poslije da dijeli građanima tablete joda uz pojašnjenje kako će im one pomoći od radijacije.

“Radioaktivni jod nastaje unutar nuklearke radi dugotrajnog rada. Ako je ona pogođena i eksplodira, jod počne gorjeti i rasipa se u okoliš ili stratosferskim strujama ide dalje i tada treba piti tablete joda. Dakle, tablete joda dolaze u igru samo ako su pogođene nuklearke”, kazao je i nastavio.

“Kod bacanja nuklearne bombe ima malo fisijskog goriva, urana ili plutonija, ne govorimo o tonama kao kod nuklearke, i reakcija ne traje mjesecima ili godinama nego par mikrosekundi i ne stigne se razviti jod. Prema tome, besmisleno je piti jod kad eksplodira nuklearna bomba. Zašto Poljaci piju tablete joda? Jer jedine dvije nuklearke černobilskog tipa u Ukrajini su te dvije uz granicu s Poljskom. Nuklearno oružje mi je odvratno i smatram da bi ga trebalo izbaciti iz upotrebe, ali moramo znati kako funkcionira da upozorimo druge”, zaključio je Tadić.