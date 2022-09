Nakon smrti supruga s kojim je u braku provela 73 godine i vijesti da su liječnici zabrinuti za zdravlje kraljice Elizabete II, mnogi se pitaju što će biti kad ona ode.

"Nakon jutrošnjeg pregleda, kraljičini liječnici su zabrinuti za njezino zdravlje i preporučili su joj da ostane pod medicinskim nadzorom", rekao je glasnogovornik Buckinghamske palače.

Novoimenovana premijerka Velike Britanije Liz Truss je nekoliko trenutaka kasnije objavila twit o kraljičinom zdravstvenom statusu, rekavši da je "cijela zemlja duboko zabrinuta vijestima iz Buckinghamse palače" i naglasivši da su u ovom trenutku njezine misli i misli nacije "s Njezinim Veličanstvom i obitelji."

Operacija Londonski most

Operaciju Londonski most kreirali su dužnosnici i sam monarh da bi pripremili sve, uključujući premijerku i svjetske medije. Riječ je o proceduri koja donosi smjernice o tome što se radi u slučaju njezine smrti, prenosi Guardian.

Britanski mediji su izvijestili da su princ Charles, njegova supruga Camilla i princ William stigli u dvorac Balmoral kako bi bili s kraljicom. Većina predviđa da će kraljica umrijeti nakon kratke bolesti. Njena obitelj i liječnici će biti uz njenu postelju. Glavni kraljičin doktor bit će zadužen za sve. On će voditi računa o pacijentu, kontrolirati pristup njenim odajama i koje će informacije biti puštane u javnost, a te informacije će po tradiciji biti kratke i jasne.

Kada umre, princ Charles postaje kralj. Njezini najbliži će joj poljubiti ruke, a kraljičin tajnik će priopćiti vijest. Potom će biti kontaktirana premijerka. Posljednji put kada je britanski monarh umro, prije gotovo 70 godina, korištena je šifra "Hayd park korner". Ovoga puta, plan je da se koristi fraza "Londonski most je pao".

Vijest će potom biti poslana vladama 15 zemalja gdje je kraljica također bila šef države i 36 drugih zemalja Commonwealtha. Cilj je da vijest prvo saznaju lideri pa tek onda javnost.

Stražar u crnom

Dosadašnja praksa je pokazala da u slučajevima smrti članova kraljevske obitelji mediji i BBC, koji je godinama imao monopol na ovakve vijesti, informaciju objavljuju u prosjeku nakon nekoliko sati kako bi kraljevska obitelj i zemlja imali vremena pripremiti. Istovremeno s objavom vijesti, ispred Buckinghamske palače će se pojaviti stražar u crnom, a web stranica palače će biti preoblikovana u tužnu stranicu s tekstom na tamnoj pozadini.

Mediji, bar britanski, već imaju spremne oporuke koje će se brzo preraditi i obnoviti. Televizijske i radijske stanice prebaciti će se na režim "žaljenja", s prigodnom glazbom, bez humorističkih emisija. Zastave će biti spuštene na pola koplja, a turistička mjesta biće zatvorena.

Za to vrijeme, posebno će vijeće palači Svetog Jakova objaviti nasljednika Elizabete II.

Tijelo Elizabete za to vrijeme bi trebalo biti izloženo u Buckinghamskoj palači, gdje će javnost moći odati počast, a očekuje se da će period žalosti trajati bar 10 dana kako bi se javnost prilagodila i pripremila za promjene u monarhiji.

Ako kraljica pak umre u inozemstvu, kraljevska avijacija će poletjeti s Northolta na zapadu Londona s već pripremljenim kovčegom. Ako umre na svom imanju u Norfolku, automobilom će biti prebačena u London.

Život će stati

Najraskošniji planovi ostavljeni su za kraljičin voljeni Balmoral, gdje je provodi la najmanje tri mjeseca svake godine. Tamo će se primjenjivati škotski rituali - najprije će njezino tijelo biti izloženo u Edinburghu gdje će je čuvati kraljevski strijelci.

Potom će kovčeg biti prenijet do katedrale svetog Gila, a odatle kraljevskim vlakom krivudavim i dugim putem duž obale do Buckinghamske palače gdje će je čuvati grenadiri s puškama uperenim u tlo, a kovčeg će biti izložen na oltaru. Iako planovi za kraljičinu smrt postoje od 1960-ih i detaljno su proučeni, o detaljima će odlučivati princ Charles i sve odluke će na kraju ipak donositi on.

Parlament će odati kraljici poštu dvominutnom šutnjom, a potom će se zakleti na vjernost novom vladaru.

Na dan sprovoda, kovčeg u kome će biti pohranjena u grobnicu će biti očišćen i ispoliran, Big Ben će zvoniti i život će, na jedan dan, stati. Kraljica će biti prvi britanski monarh sahranjen u Westminsterskoj opatiji od 1760. godine. Očekuje se prisustvo 2000 gostiju i stotina medija. Arhiepiskop će držati slovo, plotuni će biti ispaljeni i nacija će žaliti svoju kraljicu. Potom će kovčeg biti prenijet u kočiji do Winsdora gdje će je čekati članovi kraljevskog dvora i gdje će biti sahranjena u privatnosti, a kralj Charles će iz srebrne posude posuti šaku crvene zemlje.