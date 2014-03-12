Stjuardese se pobunile zbog prekratkih minica: 'Putnici će nam gledati u gaćice'

Nova uniforma uvedena je u sklopu najave kako Skymark u svoju flotu po prvi put uključuje i Airbus zrakoplove, nabavkom 10 A330-300 aviona za letove između Hanede i Fukuoke, piše Jutarnji.hr.

Japanski savez kabinskog osoblja izjavio je kako je uniforma neprikladna za posao stjuardesa, koji uključuje i propinjanje na prste i klečanje.

U komentarima na stranicama sindikata naglašava se kako stjuardese neće moći obavljati svoje dužnosti zbog straha od pohotnih pogleda ili od putnika koji će ih slikati ispod suknje sa svojim mobitelima.

Tretiraju žene kao proizvod

Sindikat tvrdi kako uniforma krši Zakon o civilnom zrakoplovstvu koji zabranjuje sve što ugrožava sigurnost, a to uključuje i seksualno zlostavljanje.

- Nadalje, Skymark tretira žene kao proizvod, i oglašava da će ta uniforma privući putnike. Moramo dovesti u pitanje moralnost tvrtke koja bi trebala kao svoj prvi prioritet postaviti sigurnost, stoji u online izjavi sindikata.

Skymark je odgovorio na optužbe napominjući da ne tretira žene kao proizvod, da uniforma ne ugrožava sigurnost na letovima, da nisu izravno primili nikakav prigovor od sindikata, te da će se uniforme koristiti samo za vrijeme šestomjesečnog promotivnog perioda.