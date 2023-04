Muškarac iz američke savezne države Minnesote, star 84 godine, umro je od bjesnoće pet mjeseci nakon što ga je ugrizao šišmiš.

Muškarac se usred noći probudio osjetivši da ga nešto grize za ruku, Bio je to šišmiš kojeg je otjerao palicom, a zatim brzo oprao ruke sapunom i vratio se u krevet. I on i supruga potom su se javili liječniku i primili cjepiva i lijekove protiv bjesnoće. No, usprkos tomu, muškarac je pet mjeseci kasnije preminuo od bjesnoće. Dogodilo se to u srpnju 2020. godine, a muškarac je umro u siječnju 2021. godine. Američki zdravstveni dužnosnici tu su vijest objavili ovih dana u znanstvenom časopisu, piše Daily Mail.

Prvi slučaj smrti nakon što je primljena terapija

Pet mjeseci nakon što ga je ugrizao šišmiš, muškarac je počeo osjećati jaku bol u desnoj strani lica, a oko mu je neprestano suzilo. Umro je 15 dana kasnije nakon što je pretrpio ozbiljno oticanje mozga i leđne moždine, objavljeno je u časopisu Clinical Infectious Diseases . Liječnici kažu kako je to prvi zabilježeni slučaj u SAD-u da je pacijent s bjesnoćom umro nakon što je pravovremeno primio odgovarajuću terapiju lijekovima i cjepvom protiv bjesnoće.

Bjesnoća gotovo uvijek završava smrću ako pacijenti ne dobiju lijekove prije pojave simptoma. Uzrokuje ga virus koji napada središnji živčani sustav, izazivajući upalu mozga i leđne moždine. Ljudi se mogu zaraziti od bijesnih životinja, uključujući šišmiše, rakune, tvorove i lisice — obično putem sline zaraženih životinja. Simptomi obično počinju tri do osam tjedana nakon zaraze. Najčešće su to groznica, glavobolja, slabost mišića i opća slabost. Bolest tada napreduje manifestirajući se kroz zbunjenost, halucinacije, paralizu i na koncu pad u komu.

Preminuli je imao nekoliko osnovnih bolesti

U SAD-u je prošle godine, prema službenim podacima, pet osoba preminulo od bjesnoće. Četiri slučaja bila su uzrokovana ugrizima šišmiša, a peti od bijesnog psa. Preminuli muškarac imao je nekoliko osnovnih bolesti, uključujući koronarnu bolest srca, dijabetes tipa 2, visoki krvni tlak, probleme s bubrezima i povećanu prostatu. Nakon prvog odlaska u bolnicu primio je lijek za postekspozicijsku profilaksu (PEP) i tri doze cjepiva protiv bjesnoće.

Muškarac je tri puta odlazio u bolnicu žaleći se na iznenadnu bol na desnoj strani lica i suzenje desnog oka prije nego što je primljen. Potom se bol u licu pojačala i počeo je patiti od noćnog znojenja, crvenila desnog oka, paralize lica i boli u lijevom uhu. Testiranjem je utvrđeno da je obolio od bjesnoće koja je identična onoj kod šišmiša koji ga je ugrizao za ruku.