Iz vodstva parlamenta smijenjen Dodikov suradnik: Trojka odlučila prekinuti suradnju

Zastupnički dom Parlamenta BiH smijenio je iz vodstva donjeg doma Nebojšu Radmanovića, bliskog suradnika čelnika SNSD-a Milorada Dodika, te ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića, čime se počela ostvarivati najava vladajuće probošnjačke Trojke o raskidu koalicije na državnoj razini sa SNSD-om.

Za smjenu Radmanovića glasovali su zastupnici probošnjačkih i srpskih oporbenih stranaka, dok su SNSD i HDZ BiH glasovali protiv. Smjena je uslijedila nakon što su zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) bili suzdržani pri usvajanju europskih zakona važnih za otvaranje pregovora te zemlje s Europskom unijom. Zbog toga je vladajući probošnjački blok poznat kao Trojka odlučio prekinuti suradnju sa SNSD-om, čime kulminira kriza u njihovim odnosima. Vlast na državnoj razini čini još HDZ BiH.

Na istoj sjednici smijenjen je i državni ministar sigurnosti BiH Nešić, koji je u pritvoru u sklopu istrage protiv njega i nekoliko dužnosnika koji se terete za korupciju. Nešić je dio srpskoga bloka zajedno s Dodikovim SNSD-om. On je prije održavanja sjednice najavio podnošenje ostavke na to mjesto, no svejedno je njegovu smjenu inicirao donji dom državnog Parlamenta. Da bi bio razriješen tu odluku mora još potvrditi i gornji, nacionalni koncipirani Dom naroda Parlamenta BiH.

Rasprava o Radmanovićevoj smjeni izazvala je oštre reakcije SNSD-ovih zastupnika. Miroslav Vujičić je upozorio kako će ova odluka dovesti BiH u političku krizu, te da SNSD nije blokirao europski put.

Ove odluke označavaju početak provedbe najava vladajuće probošnjačke Trojke o raskidu koalicije sa SNSD-om, uz obrazloženje da ta stranka blokira europski put i destabilizira državne institucije.

Kao novi koalicijski partneri na državnoj razini, spremnost za ulazak u vlast potvrdile su Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović jučer je najavio kako će pokušati očuvati državnu koaliciju u sadašnjem obliku tvrdeći da je rekonstrukciju vlasti iznimno teško izvesti, te da bi taj potez po njemu doveo do blokade zemlje i njezina europskog puta.

Dodikov SNSD drži vlast u Republici Srpskoj, ima članicu Predsjedništva BiH Željku Cvijanović te ima najveći broj zastupnika u oba doma državnoga parlamenta što mu daje mogućnost presudno utjecati na brojne procese, uključujući europski put zemlje.

