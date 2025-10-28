Srušio se zrakoplov s turistima iz Mađarske i Njemačke: Nitko nije preživio

Manji zrakoplov koji je prevozio strane turiste iz Mađarske i Njemačke srušio se u Keniji u utorak, pri čemu je poginulo svih 11 osoba koje su bile u njemu.

Aviokompanija Mombasa Air Safari je rekla da je zrakoplov prevozio 10 putnika: Osam mađarskih i dva njemačka državljana. Pilot je bio Kenijac.

"Nažalost, nema preživjelih", objavila je aviokompanija u priopćenju.

Kenyan airline Mombasa Air Safari said on Tuesday that eight Hungarians, two Germans and a Kenyan crew member were on one of its aircraft that crashed earlier in the day. https://t.co/YejIFkVI5o — Reuters Africa (@ReutersAfrica) October 28, 2025

No survivors in Kwale aircraft crash, confirms Mombasa Air Safari #HomeOfHardTruths https://t.co/cgAzmHXCiy — Radio Generation (@RadioGenKe) October 28, 2025

Tijela spaljena

Agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da se nesreća dogodila u regiji Kwale, blizu obale Indijskog oceana, oko 6.30 sati.

Regionalni policijski zapovjednik je u komentarima koje je emitirala javna televizija Kenya Broadcasting Corporation rekao da su svi putnici bili turisti.

Kanal Citizen TV je objavio da su tijela članova posade spaljena do te mjere da ih više nije moguće identificirati.

Agencija za civilno zrakoplovstvo je rekla da je zrakoplov letio od priobalnog mjesta Diani do Kichwe Tembo u kenijskom rezervatu Maasai Mara.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za avionesreća analizira pad aviona u Indiji: 'Jedna stvar u istrazi je ključna'