Srušio se indijski borbeni avion na aeromitingu: Poginuo pilot

Indijski borbeni zrakoplov Tejas domaće proizvodnje srušio se na aeromitingu u Dubaiju tijekom zračne demonstracije u petak i poginuo je njegov pilot, priopćile su indijske zračne snage (IAF).

Lovac je letio na maloj visini oko 14.15 sati po lokalnom vremenu prije nego što se srušio i eksplodirao u vatrenoj kugli, prema riječima svjedoka. Snimka s mjesta događaja prikazuje crni dim koji se diže iza ograđene piste.

"Osnovano je istražno povjerenstvo kako bi se utvrdio uzrok nesreće", priopćio je IAF.

Vatrogasci gase olupinu

Ovo je druga poznata nesreća tog borbenog zrakoplova, kojega pokreću motori General Electrica i ključan je za napore Indije da modernizira svoju flotu zračnih snaga koja se sastoji uglavnom od ruskih i bivših sovjetskih borbenih zrakoplova. Prvi pad dogodio se prošle godine tijekom vježbe u Indiji.

Vlada Dubaija podijelila je fotografiju vatrogasnih timova koji gase tinjajuću olupinu i poručila da su hitne službe na mjestu događaja.

Nesreća se dogodila posljednjeg dana najvećeg događaja u zrakoplovnoj industriji na Bliskom istoku koji je počeo u ponedjeljak.

