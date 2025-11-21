FREEMAIL
TRAGEDIJA U DUBAIJU /

Srušio se indijski borbeni avion na aeromitingu: Poginuo pilot

Srušio se indijski borbeni avion na aeromitingu: Poginuo pilot
Foto: Imago/imago Stock&people/profimedia

Vlada Dubaija podijelila je fotografiju vatrogasnih timova koji gase tinjajuću olupinu i poručila da su hitne službe na mjestu događaja.

21.11.2025.
13:36
Hina
Imago/imago Stock&people/profimedia
Indijski borbeni zrakoplov Tejas domaće proizvodnje srušio se na aeromitingu u Dubaiju tijekom zračne demonstracije u petak i poginuo je njegov pilot, priopćile su indijske zračne snage (IAF).

Lovac je letio na maloj visini oko 14.15 sati po lokalnom vremenu prije nego što se srušio i eksplodirao u vatrenoj kugli, prema riječima svjedoka. Snimka s mjesta događaja prikazuje crni dim koji se diže iza ograđene piste.

Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

"Osnovano je istražno povjerenstvo kako bi se utvrdio uzrok nesreće", priopćio je IAF. 

Vatrogasci gase olupinu

Ovo je druga poznata nesreća tog borbenog zrakoplova, kojega pokreću motori General Electrica i ključan je za napore Indije da modernizira svoju flotu zračnih snaga koja se sastoji uglavnom od ruskih i bivših sovjetskih borbenih zrakoplova. Prvi pad dogodio se prošle godine tijekom vježbe u Indiji.

Foto: Action Press/shutterstock Editorial/profimedia

Vlada Dubaija podijelila je fotografiju vatrogasnih timova koji gase tinjajuću olupinu i poručila da su hitne službe na mjestu događaja.

Nesreća se dogodila posljednjeg dana najvećeg događaja u zrakoplovnoj industriji na Bliskom istoku koji je počeo u ponedjeljak.

DubaiPad AvionaBorbeni Avion
